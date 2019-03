Zsuzsanna konzervekre költötte nyereményét: a gyulai nyaralásra vásárolt be kisteleki Telekosár-nyertesünk

Pihenés közben nem szeret főzőcskézni, így már jó előre bevásárolt a nyárra Klinkóné Papp Zsuzsanna. Fotó: Török János

– Minden évben Gyulán pihenünk. Nyaraláskor nem akarok főzni, egész nap a strandon leszünk, ezért leginkább készételkonzerveket vásárolok – mesélte a 66 éves Klinkóné Papp Zsuzsanna, aki örömében belesikított a telefonba, amikor közöltük vele a jó hírt: ő a Délmagyarország legnépszerűbb játékának újabb nyertese. A nyugdíjas asszony ujjongott, érezte, hogy Fortuna kegyeltje lesz. Összesen 23 ezer forint értékű utalványt használt el, amit 700 forinttal egészített ki a pénztárnál.A konzerveken kívül csípős szalámi, kolbász, mosószer, öblítő, rizs, olaj került a bevásárlókosárba – no meg némi halászlékocka, ugyanis otthon hallé készült. Zsuzsannáék gyakran vesznek vágott disznót, így húsra a boltban nem költ. Tyúk és nyúl akad a háznál, savanyúságot, befőttet mindig tesz el télire. Gyümölcsből jól állnak, hiszen nyaranta gyümölcsösben szüretel.A hódmezővásárhelyi születésű asszony élt már Dorozsmán, Szegeden is. Most második férjével, Illéssel Kisteleken él. Szülővárosában hatéves koráig lakott, ahol sok kellemes emlék fűzi rokonához, Antal Imréhez. A híres televíziós műsorvezető édesanyja ugyanis Zsuzsanna édesanyjának első unokatestvére volt.– Imre sokszor látogatott haza a Damjanich utcában élő édesanyjához. Számos családi rendezvényen ott volt, mindig a középpontban szerepelt. Remek nevettetőnek bizonyult, nagyon szerettük. Emlékszem, egyszer egy pesti Edda-koncertre szerzett belépőket a családnak – idézi fel a múltat a mindig jó kedélyű asszony, aki elmondása szerint volt már eladó, pénzügyi ügyintéző, főpénztáros, házigondozó, zöldségcsomagoló, paprikafóliában napszámos, konzervgyári szalagmunkás.Klinkóné – aki egy fiúgyermekkel és két lányunokával büszkélkedhet – több mint 10 éve Délmagyarország-előfizető. Az újságot reggel veszi kézbe. Mindent elolvas, kedvence a Gasztro-, illetve a Lakás és Kert magazin. Aztán kezdődik a nap: kutya, macska, házimunka, főzés, mosás, takarítás vár rá. Persze pihenni is szokott, imád keresztrejtvényt fejteni, és szívesen hallgat rádiót, néz tévét.