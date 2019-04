21. századi technológiával fűtenek és öntöznek - új palántanevelő üvegházat avattak Szegváron

Csikai Miklós, a cég elnök-vezérigazgatója elmondta, a cégcsoport 2011 és 2018 között összesen 18 hektárnyi üvegházat épített 7,7 milliárd forint értékben, amihez 1,8 milliárd forint támogatást kaptak. A zrt. a szegvári, 6 termálkúttal rendelkező, 15,2 hektáros kertészetet 2006-ban vásárolta meg.

– Térségünkben a kertészet a megújuló energiára is támaszkodhat. Mintegy 30 kilométeres körzetben ugyanis 50 termálkút működik, amelyekkel a fóliák, üvegházak fűtését biztosítják.

A szentesi Árpád-Agrár Zrt. szegvári kertészeti telephelyén épültmásfél hektáros üvegházból és anyagraktározásra, a palánták szállítás előtti pufferozására alkalmas csarnokból áll. A mintegy 1,3 milliárd forintos beruházáshoz közel félmilliárd forintos támogatást kapott a részvénytársaság.Nagy István agrárminiszter azt mondta, a tárca a kertészeti ágazat versenyképességének javítását tűzte ki célul. – Itt, a palántanevelő telepen azt érzem, hogy megérkeztem a XXI. századba. Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy milyenné kell válni a hazai agráriumnak, hogy versenyképes legyen. Jó látni, hogy az innováció, digitalizáció, precíziós gazdaság kézzelfogható valósággá vált Szegváron – mondta a miniszter. Kiemelte, új korszak kezdődik Magyarországon az üvegházas, fóliaházas primőráru-előállításban. Beszélt arról is, hogyFarkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője, agrárminiszter-helyettes is hangsúlyozta, a tárca a kertészetet prioritásnak tekinti.Gémes László, Szegvár polgármestere arról beszélt, hogy a telep 150 dolgozónak munkát, a településnek 150 milliós iparűzésiadó-bevételt jelent.Az új palántanevelő üvegházat Oltányi István ágazatvezető mutatta be. Az 1,5 hektáros üvegházban automata öntözőberendezés, állítható magasságú vegetációs fejfűtés szolgálja a növények fejlődését. Melegigényes és hidegtűrő növények egyidejű előállítására is alkalmas. A pótmegvilágítási rendszer pedig akár a téli, fényszegény időszakban is optimális fényviszonyokat teremt az üvegházban.