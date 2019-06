777 év után ismét van temploma Derekegyháznak - Fotók

Derekegyházon a régészeti leletek tanúsága szerint már az Árpád-korban is állt templom, amit a tatárjárás során pusztítottak el. Évszázadokkal később a Károlyi család kastélyának melléképületében, a nagykonyhát alakították át ideiglenesen kápolnává. A település római katolikus híveinek mostanáig az volt a temploma.– Egy település lakói akkor tudják kikerekíteni az életüket, ha megvan az a hely, ami méltó ahhoz, hogy az ott élők a lelküket is ápolhassák – mondta Szabó István, Derekegyház polgármestere az ünnepi szentmisén.– Mi nemcsak az intézményeinket kívánjuk megújítani, hanem a közösséget és a hitet is – fogalmazott. Kiemelte, egy beruházás sohasem fejeződhet be.A misére még a régi, rossz állapotban lévő harang szólította a híveket. Az önkormányzat létrehozta a Derekegyház Templomáért Alapítványt, amelynek az volt a célja, hogy segítse a beruházást, és ennek keretében új harangra is gyűjtöttek. Szabó István bejelentette, elkészült az új harang, hamarosan beszereli a harangöntő mester. Egy toronyórát is szeretnének, amire szintén gyűjtenek.A templomot a Szeged-Csanádi egyházmegye építette 160 millió forintból. A csarnokterű főhajó az ókeresztény templomok liturgikus tereinek alapelrendezését követi. A templomtér belső berendezését egyedi tervezésű, erdeifenyőből készített liturgikus tárgyak és bútorok alkotják. A templom a Szentháromság nevet kapta. Isten házát Kiss-Rigó László megyéspüspök szentelte fel.