A betegeket édességcsomaggal lepték meg - Lélegeztetőgépet kapott a szentesi kórház - Fotók

Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke látogatta meg csütörtökön a szentesi kórház gyermekosztályán fekvő kis betegeket. Nem érkezett üres kézzel. A gyerekeknek édességcsomagot, az osztálynak pedig egy újszülöttek lélegeztetését segítő készüléket adott át.– A készülék azokat az újszülötteket segíti, akik születése nem volt zökkenőmentes, ezért nem sírnak fel azonnal – tudtuk meg Hetyei Erikától, a gyermekosztály főorvosától. Mint magyarázta, olyankor a tüdő nem tud rendesen kitágulni. Ez a készülék nyomást ad a légutaknak, kipányvázva tartja a léghólyagokat, amelyek nem esnek össze az első lélegzetvétel után.A megyei önkormányzat munkatársai azzal is meglepték a gyermekosztályt, hogy két falrészt feldíszítettek az osztályon. A folyosó egy részén, illetve a vizsgálóban mesefigurákat festettek a falra.Kakas Béla meglátogatta az osztályon fekvő gyermekeket is. Mikuláscsomagot vitt akis betegeknek, akiknek ezen a napon bohócdoktor is segített, hogy gyorsabban gyógyuljanak.