A bevándorlás a legfontosabb kérdés

A fórum előtt Farkas Sándor országgyűlési képviselő, az agrártárca miniszterhelyettese és Gémes László megyei képviselő társaságában tartott sajtótájékoztatót a biztonságpolitikai szakértő. Itt elhangzott, az összejövetelt figyelemfelkeltésnek is szánják. - A bevándorlásnál jelenleg nincs fontosabb kérdés az Európai Unióban. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogyan érinti ez a vidéken élő embereket - fogalmazott Farkas Sándor.



Nógrádi György kitért egy nemrég Szentesen készült tévéinterjúra is. A felvételen a város polgármestere, Szirbik Imre beszélt többek között az európai helyzetről is. Ezzel kapcsolatban a biztonságpolitikai szakértő megjegyezte, örömmel vette volna, ha a polgármester ellátogat a fórumra, mert szívesen válaszolt volna a kérdéseire, illetve kiigazította volna a felvételen elhangzott ténybeli pontatlanságait.