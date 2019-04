A család háza leégett, mindenük odaveszett: a derekegyházi Hajdúék javára főztek a Fábiánsebestyéniek

Jótékonysági pörköltfőzést szerveztek a fábiánsebestyéni Civil Ház udvarán Hajdú László és családja javára. Mint arról lapunk beszámolt, március 7-én a gyerekek iskolába mentek, a férj dolgozni, a feleség pedig orvoshoz és ügyeket intézni. Ez idő alatt gyulladt ki a családi ház, ami jó félóra alatt teljesen leégett Bár a tűzoltók perceken belül a helyszínen voltak, nem lehetett megmenteni az ingatlant. Csupán a falak maradtak. Az oltást nehezítette, hogy aznap nagyon erős szél fújt. Hajdúék gyermekei kyokushin karatéznak. Korosztályaik legjobbjai között tartják számon őket. A nagyfiú világbajnok, húga világbajnoki bronzérmes.Még Laci fekete öve is odaveszett. A családtagoknak azok a ruhái maradtak meg, amikben reggel elmentek otthonról. A derekegyházi önkormányzat, a karatetársadalom és magánszemélyek siettek a segítségükre.– Ez már a harmadik jótékonysági pörköltfőzésünk. A szervezés már könnyebb volt, hiszen látva az előző két évben megszervezett akciónkat, egyre több a támogatónk, akik segítik a jótékonysági esemény sikerességét – mondta Bálint Róbert főszervező, akit lapunk két éve Az év embere címmel tüntetett ki.– Köszönjük Farkasné Márton Katalinnak és Szaszkó Zsoltnak a segítségét, akik olyan támogatást nyújtottak nekünk, amivel jobban és nagyobb mennyiségben tudtunk főzni. Rengeteg segítséget kaptunk magánemberektől is, amit szintén hálásan köszönünk. Most közel 500 adag ételt készítettünk – tudtuk meg Bálint Róberttől. Főztek marhapörköltet, csülköt, pacalt, birkapörköltet és csilis babot is.A jótékonysági főzést a Gádorosi Motoros Klub kezdeményezte. – Amikor csak tehetjük, mi is segítünk, ahol tudunk. Hajdúékat jól ismerjük. Amikor hallottunk a tragédiájukról, akkor kerestük meg a fábiániakat, hogy fogjunk össze és segítsünk – tudtuk meg a gádorosi motorosok egyikétől, Gelegonya Sándortól.Kardos Attila pedig Szentesről jött át a barátaival és a családjával Fábiánsebestyénre, hogy részt vegyen a főzésen. – Már tavaly is segítettünk. Idén csilis babot főztünk. Reméljük, ízleni fog, és sok pénzt keresünk vele. A bevétele, akárcsak a többi bogrács tartalmáé, nagyon jó helyre megy, a derekegyházi Hajdú családnak. Ezzel is segítjük, hogy sikeres legyen az újrakezdésük.A jótékonysági rendezvényen nem volt fix ára az ételeknek. Mindenki annyit fizetett, amennyit erre szánt. Összesen 330 ezer 650 forint gyűlt össze, amit a szervezők átadtak a derekegyházi családnak.