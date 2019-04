A család kutyái támadtak a nénire Szegváron - a staffordshire terrierek korábban soha nem bántottak senkit

A három kutya közül talán Hérosz érzi leginkább, hogy nagyon rosszat tettek a mamával. Fotó: Kovács Erika

A két nőstény kutya most kennelben van. Korábban soha nem tettek ilyen szörnyű dolgot. Fotó: Kovács Erika

– Mamám kint volt az utcán, beszélgetett a szomszédokkal. Ahogy visszajött az udvarra, megsimogatta a kutyákat. Mamának több időskorhoz kapcsolódó betegsége van. Valószínűleg megszédülhetett, és ráesett az egyik kutyára. Lehet, hogy ezt vették támadásnak, ezért támadták meg – mondta az staffordshire gazdája, a megharapott asszony unokája lapunknak.A férfit nagyon bántja a tragédia. Nem volt otthon a támadáskor. A húga próbálta leszedni a megvadult kutyákat a nagymamáról. A szomszédok hívták ki a mentőket és a rendőröket, akik 6 perccel később már a helyszínen voltak. Átugrottak a kerítésen, és leszedték a kutyákat a néniről.A fiatal felnőtt testvérpár elvesztette a szüleit. A nagyszülőkkel élnek együtt. Az amerikai staffordshire terrierek kiskutyaként kerültek hozzájuk. A nő is jól ismerte és szerette is őket. Az unoka elmondása szerint volt, hogy máskor is elesett a néni. A kutyák olyankor mindig odafutottak hozzá, és a maguk módján próbáltak segíteni, hogy felálljon. Soha nem bántották.Hérosz, Maja és Pici, a három kutya 3, 2 és 1 éves. A két szuka ottjártunkkor a kennelben volt. Hérosz, a legidősebb pedig külön, egy elkerített részen. Amikor megpróbálták leszedni őket az asszonyról, valaki megsebesítette egy vasrúddal a kan kutya hátát. Mindegyik staffordshire-ön látszott, de különösen Héroszon, hogy a maguk módján tudják, valami nagyon rosszat tettek.– A rendőrök szerint egyből a helyükre mentek, ahogy rájuk szóltak. Hérosz járt kutyaiskolába, a két szukát nem tudtam vinni, mert itt helyben megszűnt a kutyasuli, Szentesre pedig nem volt időm áthordani őket. De sokat foglalkoztam velük is.A férfi elmondta, járt náluk a hatósági állatorvos, megnézte a kutyákat, ő mondta, hogy egyelőre legyenek a kennelben.A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vizsgálatot indított az eset körülményeinek tisztázására.