A felnőttek között is Álmos a vezér - A SzegedRocks legfiatalabb fellépője volt

Álmos szeretne a Viva Las Vegas rockabilly fesztiválon játszani.

Bár zenészkörökben már egy ideje jól ismert figura a mindig fülig érő mosolyú Balog Álmos, a legtöbben mégis a tavalyi SzegedRocks után ismerhették meg, ő volt a legfiatalabb a Dóm téren zenélő négyszáz fellépő közül . A megakoncert most az év legjobb nagykoncertje lehet, erről február 24-ig szavazhatunk a Koncert.hu oldalon A fiatal dobos elmesélte, négy rövid videót küldött el a szervezőknek, ez alapján választották be a négyszáz zenész közé. – Nagy élmény volt, élveztem, hogy olyan sokan voltunk. Szurkolok, hogy az legyen az év koncertje. Idén szeptemberben Kecskeméten lesz ilyen buli, előtte pedig májusban megyünk Romániába, Marosvásárhelyen MuresRocks néven szervezik a flashmobot. Azt már nagyon várom – mesélte lelkesen Álmos.A fiú egyébként már négyéves kora óta dobol. Zenész ugyan nincs a családban, de a rockabillyt nagyon szeretik, a dobolás iránti szerelem pedig egy Rockin’ RockCats-videóval kezdődött.– Megmutattam neki a banda egyik videóját, onnantól nem volt visszaút. Nagyon komolyan foglalkozik a dobolással, napi három-négy órát gyakorol, de ha lehetne, a huszonnégy órából huszonötöt zenélne – mondja édesapja, Balog Csaba.Álmos fiatal kora ellenére már rutinos dobosnak számít, játszott már együtt a Rockin’ RockCatsszel és a műfaj hazai királyának számító Mistery Ganggel is. Nemrég a szakma ásza, Crazy Cavan is látta dobolni, a legjobb rockabilly dobos, Bob Burgos pedig közös zenélésre hívta.A szentesi dobos a zenélés mellett színházban is játszik, 2017 óta a Madách Színház tagja. Jelenleg Andrew Lloyd Webber világhírű musicaljében, a Rocksuliban énekel a gyermekkórusban. Emellett saját zenekarára is koncentrál, két hete tartották a Ducktails ’n Drapes bemutatkozó koncertjét.– Megszoktam már, hogy felnőttekkel zenélek, nem furcsa együtt játszani. A bandán belül nincs főnök, mindenki egyenrangú, de azért mégiscsak a dobos diktálja a tempót – mondja Álmos mosolyogva. Nagy álma a Viva Las Vegas rockabilly fesztiválon játszani, addig még sosem jutott magyar zenekar. Úgy gondolja, nagyon nehéz feladat, de sok gyakorlással elérhető.