A gondnok volt az Omega keresztapja - A legendás együttesből Benkő László volt a Koszta József Múzeum vendége

Tart még az Omega-láz Szentesen, a deresedő halántékú rajongók most Benkő László sztorijai miatt gyűltek össze a Megyeháza dísztermében. A legendás rockzenész beszélgetőpartnere Nátyi Róbert művészettörténész volt, aki kevésbé ismert történeteket igyekezett megtudni.



Az egyik ilyen például az együttes 198-as londoni turnéja volt. Kiderült, Benkő olyan izgatott volt az utazás előtt, hogy szinte megszólalni sem bírt az utolsó sajtótájékoztatón. Angliában aztán egy egészen új világba csöppentek. A Marquee Clubban pár nappal előttük lépett fel a Rolling Stones, és hol egy Beatles-tagba botlottak, hol Eric Clapton csodálta meg Molnár György, alias Elefánt nyugatira hajazó, de valójában csehszlovák gitárját.



Szintén a közönségtalálkozón tudtuk meg az Omega név eredetét. Az együttes a műszaki egyetem kollégiumában próbált, a gondnok állandóan azzal nyaggatta őket, hogy válasszanak már végre maguknak nevet. Amikor megunta a kérlelést, ő maga írta ki, hogy „fellép az Omega", amire a tagok először azt hitték, hogy másik együttes került a helyükre. Később megbarátkoztak a névvel, egyedül Svájcban aggódtak, hogy a híres óragyár majd letiltja őket. Ám ez is jól sült el, egy koncertjük után még egy-egy karórát is kaptak a cég akkori elnökétől.



A hosszas sztorizás során az is kiderült, mi kellett ahhoz, hogy a nem kívánt szovjet turnét megússzák: olyan őrült színpadi show-műsort hoztak össze a Kisstadionban, hogy az még a vodkát demizsonban magával hozó delegációnak is sok volt, az együttest – szerencséjükre – évekig nem hívták a Szovjetunióba.



Aki a ritkán hallott történetektől kedvet kapott egy kis nosztalgiázásra, vagy most szeretné jobban megismerni az együttest, az május 30-ig megteheti Szentesen a Koszta József Múzeumban.