A kiválóan teljesítő diákokat köszöntötték Szentesen - Fotók

A szentesi önkormányzat és a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ közösen szervezett ünnepséget a legjobb tanulók számára, akik sikeresen szerepeltek a megyei és az országos tanulmányi és diákolimpiai versenyeken. A diákok munkája mellett a felkészítő nevelőik áldozatát is elismerte a város, ők is jutalomban részesültek.Az ünnepségen Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője, Szirbik Imre polgármester és Balázs József tankerületei igazgatói is köszöntötte a gyerekeket, majd átadták a díjakat. Árgyellán Anasztázia például két apropóból is kiérdemelte az elismerést, Apró Csenge Boglárkával és Fodor Mentával csapatban második helyezést értek el „Az én 21. századi könyvtáram" országos versenyen, egyéniben pedig harmadik lett az Országos Francia Nyelvi Szavalóversenyen.– Bár informatikai pályázaton lettünk másodikok a csapattal, valószínűleg nem azon a pályán megyek majd tovább. Francia nyelv szakon szeretnék tanulni, de azt egyelőre még nem döntöttem el, hogy melyik középiskolában. – mondta el a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola hatodikosa.Árvai Máté sportteljesítményével érdemelte ki a díjat, a csongrádi Poseidon Úszó Egyesület versenyzője a Diákolimpia „A" kategóriás úszóversenyének döntőben lett országos harmadik. – 200 méter mellen lettem harmadik a döntőben, ez a legerősebb számom. Szeretnék minél jobb eredményeket elérni a jövőben, felnőtt bajnokságot nyerni, az álmom pedig, hogy kijutok egy olimpiára. – beszélt terveiről a Horváth Mihály Gimnázium kilencedikes diákja.