A középkori épület 2 vértanú emlékét őrizte: 150 évig szolgált Fábiánsebestyén régi temploma

Ma már csak egy falrész áll az egykori gótikus templomból Fábiánsebestyén határában. Fotó: Kovács Erika

Körülbelül 3 kilométert sétáltunk Perlaki György plébánossal a Fábiánsebestyén határában található sertéstelep kerítése mellett egy keskeny kis csapáson, majd a Kórógy-ér vizenyős, lápos partszakaszán, hogy megnézzük a 4000 éves földpiramison álló egykori Pusztatemplom maradványát. A délelőtti eső miatt majdhogynem bent ragadtunk a sárban, de a látvány megérte. Az egykori templomból sajnos mára csak a szentélyfal maradt meg, a XV. század tanújaként.– Zsigmond király és császár híres hadvezére, Maróthy János macsói bán építtette Szent Fábián pápa és Szent Sebestyén segítőszent tiszteletére a kis dombon álló gótikus templomot – mondta a dombra fölérve Perlaki György. A katolikus templom mintegy 150 éven át állt és működött, majd a török időkben elpusztították.– Szavahihető szemtanúk szerint a templom maradványai az 1930-as évekig megvoltak. Mára csak egy körülbelül 2 méteres faldarab, feltehetően a szentély pillére maradt meg. Elbeszélésekből úgy tudni, hogy évtizedekkel ezelőtt ezt is „negligálni" akarták, de a traktor ezzel a tömör és masszív falmaradvánnyal nem bírt el, nem tudta a helyéből kimozdítani. Akkor úgy gondolták, hogy talán a gondviselés akarja, hogy ez a fal továbbra is álljon.Fábiánsebestyén honlapján is olvasható a templomrom története. Ott azt is írják, nemrégiben volt egy jelentősebb ásatás a templom körül. Felszínre került a templom alapja és a mellette épült kripta maradványai is.Perlaki atyával körbejártuk a szentélyfalat.– Valószínűleg széthordták a téglákat. Hogy járnak ide látogatók, azt abból is látni, hogy vannak, akik, ki tudja miért, belevésték a nevüket a téglákba – mutatta a plébános. Közben észrevett egy mélyedést a falban.– Egy úgynevezett pasztofóriumban, vagyis falmélyedésben helyezték el annak idején az Oltáriszentséget. Úgy tűnik, itt, a megmaradt szentélyi részben is egy ilyen tudatosan kialakított falmélyedést látunk. Vagyis másfél évszázadon keresztül itt őrizhették az Oltáriszentséget.