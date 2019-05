A nagydíjat a szentesi Árpád-Agrár Zrt. kapta - Csikai Miklós: az elismerés visszaigazolása a több évtizedes munkánknak

A termékdíjra 31 pályamunka érkezett. A növénytermesztési nagydíjat a szentesi Árpád-Agrár Zrt. kapta meg. A cég elnök-vezérigazgatója Csikai Miklós. Fotó: Kuklis István

– Örömmel vettük a hírt, hogy mi kaptuk meg az elismerést – nyilatkozta lapunknak Csikai Miklós , az Árpád-Agrár Zrt. elnök-vezérigazgatója.– A nagydíj visszaigazolása a több évtizedes munkánknak. Cégünk elődje, a szentesi Árpád Zöldségtermelő Szövetkezet 1960 januárjában alakult, vagyis jövőre leszünk 60 évesek. Bár szántóföldi növénytermesztéssel és állattenyésztéssel is foglalkoztunk, a megtartó erőt a kertészet jelentette cégünk életében. Meggyőződéssel vallom, mindenkinek abból kell kiindulnia, amit a helyi adottságok megengednek. A mi térségünk egyik különleges adottsága a termálenergia, a napfény és az öntözővíz, valamint az a másfél évszázados múltra visszatekintő kertészeti kultúra, amire az Árpád-Agrár Zrt. is épített – mondta az elnök-vezérigazgató.A szentesi cég fejlesztései során a legmodernebb technológiákat alkalmazza. A nemrég átadott üvegházai is a XXI. század elvárásai szerint épültek. – Gyorsuló világban élünk, aki nem lép, aki nem fejleszt, annak a lemaradása is gyors ütemű lesz. Sokkal könnyebb ma a kertészeti ágazatban nagy hátrányba kerülni, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt. Ezért azt vallom, hogy nyitott szemmel kell járni a világot, és soha nem szégyen tanulni.Csikai Miklós elmondta, újabb fejlesztéseket terveznek. A 40-50 évvel ezelőtt épült üvegházakból még kettő maradt. Ezek helyett is korszerű, a mai kor technológiai elvárásainak megfelelő, energiatakarékos üvegházakat építenek.