A Nemzet Sportvárosa 19 egyesületben 53 sportágat kínál: kiváló sportolókat tüntettek ki Szentesen

A hagyományokhoz hűen idén is köszöntötték Szentesen az elmúlt év legkiválóbb sportolóit.

Amikor a sportról beszélünk, és átadjuk az elismeréseket, azokra a verejtékcseppes hétköznapokra is gondolnunk kell, amelyek edzésekkel telnek annak érdekében, hogy minél jobb eredmények születhessenek

– mondta Farkas Sándor , a térség országgyűlési képviselője, agrárminiszter-helyettes. Szirbik Imre polgármester kiemelte, Szentes 2006 óta a Nemzet Sportvárosa, ahol 19 egyesületben 53 sportágat művelnek a fiatalok és a senior korosztály tagjai.

Nálunk víz alatt, vízben, a földön és a levegőben is lehet sportágat választani

– mondta. A városvezető hangsúlyozta, a sport legszebb része az eredmény, de csak a fair play-jel elért győzelemnek van értelme. Arról is beszélt, hogy Szentesen a fiatalok mellett sok senior korú versenyző is sportol, az egészségük megőrzése érdekében, a barátságért, vagy a sportág iránti szerelemből. Azt kívánta, példájuk legyen ragadós, ifjak és idősebbek is éljenek a város által kínált sportlehetőségekkel.A rendezvény díszvendége Mocsai Lajos , a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, a legsikeresebb magyar kézilabdaedző, a Magyar Testnevelési Egyetem rektora volt. Kiemelte, a sport sokat segít abban, hogy sikeresen élje az ember az életét, önbizalmat, önbecsülést ad. A sportolók akkor lesznek igazán eredményesek, ha mindennap jobbak szeretnének lenni.a serdülő OB-n aranyérmes Szentesi Vízilabda Klub serdülő lány csapata csapata lett (Bocskay Edit Édua, Czirbus Dorottya, Dömsödi Dalma, Fodor Fiorella Ilona, Héri Adrienn, Hoffmann Hanna, Kajtár Sára, Káris Janka, Kocsis Fanni, Korom Réka, Kudella Panna, Mácsai Kata Gréta, Miszlai Georgina, Nagy Letícia, Remzső Angéla, Tóth Fruzsina, Varga Virág, Wenxin Dong, edzőjük Oltyán Gyula).Kudella Panna, a Szentesi Vízilabda Klub válogatottban is szereplő játékosa.pedig Benkő Márta, a MAXIMUS SE edzője, egykori diszkoszvető magyar bajnok, válogatott kerettag.az 1937-es születésű Badár Sándor, a Spartacus természetjáró szakosztály tagja vehette át.Az ünnepségen rajtuk kívül számos sportág versenyzői kaptak még elismerést az elmúlt évben elért eredményeikért.