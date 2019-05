A népzene nagykövete a Muzsikás együttes - Fotók

A Rendhagyó énekóra programmal már tizenöt éve járja az országot a Muzsikás együttes, felkeresve az általános és középiskolákat. Szentesen is már többször jártak, legutóbb a Rigó Alajos Tagintézmény szervezésében a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolában, valamint a Horváth Mihály Gimnáziumban adtak életre szóló élményt a gyerekeknek.– Egy-egy óránkon megismerhetik a gyerekek a népzenét, a hangszereket, de a táncokról is mesélünk nekik, vagy arról, hogyan szövődtek a szerelmek a bálokon. Fontos, hogy élményszerűen adjuk át a dolgokat, mert akkor fognak emlékezni. Voltunk olyan általános iskolában, ahol a gyerekek még nem hallottak élő zenét. Ott érezték meg, mit jelent, ha ők is részesei a zenének – mondta el lapunknak Hamar Dániel, az együttes alapító tagja.Elhangzott, a zenei élményhez jutás, az éneklés, a zenetanulás, a zene befogadásának képessége jótékony hatású nem csupán az általános műveltségi szint emeléséhez, hanem a testi-lelki harmóniához is.– A rendkívül gazdag Kárpát-medencei hagyományos népzene egyszerre ősi és modern. Én szeretném, ha a népzene Magyarországon is legalább annyira az identitás része lenne, mint mondjuk az íreknél – emelte ki Hamar Dániel.A gyerekek – mint más iskolákban is – jól fogadták az együttes játékát. A Muzsikás az elmúlt tizenöt évben már több mint hatszáz énekórát tartott az országon belül és a határon túl is, ezzel kétszázezer gyerekhez vitték el a népzenét. Sipos Mihály (hegedű), Porteleki László (tambura), Éri Péter (hosszú furulya) és Hamar Dániel (ütőgardon) Szentesen is jó hangulatot csinált, a gyerekek fokozatosan a zene hatása alá kerültek.– Egy ilyen alkalom nagy inspirációt jelent mindannyiunknak, szinte fürdünk a gyerekek szeretetében. A népzenének ereje van, ez egy hihetetlen eszköz a kezünkben. Egy olyan közös nyelv, amit az egész világ megért – összegzett a zenekarvezető.