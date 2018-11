A tervezőt már kiválasztották, most forrásra várnak: felújítják a szentesi utat, de nem tudni, hogy mikorra

Nyomvályús, kátyús, foltozott az út. Nem kellemes errefelé az utazás. Fotó: Kovács Erika

Nagymágocs egyik közösségi oldalán felvetődött, jó lenne, ha a településnek lenne benzinkútja. Igaz, van egy, de az már sok éve nem működik, csak valamiért „ott felejtődött" a település szélén. Több kommentelő azonban, a felvetőkkel szemben, úgy látta, most nem élne meg Nagymágocson a benzinkút. A négy számjegyű úton 2013 nyarától, az útdíjtörvény bevezetése óta nem közlekedhetnek 7,5 tonna tengelysúly feletti járművek. 2014 telén ténylegesen is kitiltották őket erről az útról. Aki teheti, személyautóval sem erre jár, ha nem muszáj. Az út állapota ugyanis meglehetősen rossz. Nyomvályús, kátyús, foltozott.A nagymágocsiak nagyon várják az útfelújítást. Utána talán egy vállalkozó is kedvet kap ahhoz, hogy benzinkutat létesítsen.A felújítás reménye akkor csillant fel, amikor 2016. év végén a Magyar Közlönyben megjelent, hogy a kormány a felújítás előkészítésére 60 millió forintos forrást biztosít. 2017 februárjában megkeresésünkre azt válaszolta a Magyar Közút Nonprofit Zrt., hogy nehézgépjármű forgalomra méretezve erősítik meg az útalapot, szélesítik a burkolatot. Felújítják a vízelvezető rendszert is. A munkát főúti paraméterekkel tervezik, ugyanis a beruházást konkrét gazdasági célhoz kötötte a kormány.Az orosházi térségbe települt, illetve települő ipari vállalkozások nehézgépjárműveinek szeretnének megfelelő minőségű utat biztosítani az M5-ös autópálya felé. Tavaly februárban arról tájékoztatta a közútkezelő cég lapunkat, hogy az építkezés 2018 második felében kezdődik.Az év lassan véget ér, de az út állapotában egyelőre nincs változás. Ismét megkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, hogy megtudjuk, mikor indulhat a munka.Kiderült, az Orosházát Szentessel összekötő 4405 és 4406 jelű utak felújítására kiírt közbeszerzési eljárás során a tervező kiválasztása már megtörtént. A tervezési munkák az ehhez szükséges forrás biztosítása után kezdődhetnek el. A tervezés 270 napos átfutási ideje után kezdődhet az engedélyezési eljárás, majd a kivitelező közbeszereztetése, a konkrét kivitelezési munkák csak ezen előkészítő fázisok után indulhatnak el, a szükséges források biztosításakor. Az út műszaki jellemzői a főúti kategóriának felelnek majd meg, és hazai, központi költségvetési forrásból valósulnának meg.