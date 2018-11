A zenekar tagjainak kedvenc ételeit is megkóstolhatjuk: pénteken nyílik az Omega-kiállítás

Fotó: Majzik Attila

Nagy durranásra készül a szentesi Koszta József Múzeum, az előzetes várakozások szerint országos vonzerővel bíró kiállítást nyitnak meg pénteken. Az Omega együttest és az őket körülvevő korszakot bemutató tárlatra különleges fényelemekkel, digitális idegenvezetővel és Omega-menüvel készülnek. A részletekről az intézmény igazgatója, Farkas László Róbert tartott sajtótájékoztatót Arató Mátyással, a kiállítás kurátorával, Fodor Csabával, a tárlat műszaki vezetőjével és az Omega-menüt összeállító Dömsödi Zsolttal.Elhangzott, új fényparkot építettek ki a múzeumban. A különleges, egyedileg programozható ledszalagok és ledlámpák a termek hangulatához igazítják a világítást. Emellett szintén az Omega-kiállításon debütál egy audio guide, azaz digitális idegenvezető, amely végigkíséri a látogatókat a termeken.A zenei aláfestésért Arató Mátyás felel. Lapunknak elmondta, a három terem az együttes három korszakát mutatja be, ehhez pedig tudatosan, tematikusan válogatták össze a korra legjellemzőbb számokat, amelyeket egybefűzve hallhatnak a látogatók.Az Omega-menüsort Dömsödi Zsolt mutatta be. Kiderült, Benkő László kedvence a kacsacomb pirított zöldségekkel, Csordás Leventéé a somlói galuska, Debreczeni Ferenc a füstölt kolbászos paprikás krumplit szereti a legjobban, Földi Albert pedig a borjúpörköltet túrós csuszával. Kóbor János kedvence a brassói aprópecsenye szaftosan, Mihály Tamás a füstölt libamellel készült sóletre szavaz, Minya Vivien a vegetáriánus francia lecsót választja legszívesebben, Szekeres Tamás kedvence a pacal túrós csuszával, Szöllőssy Kati a barbecue oldalast szereti legjobban fűszeres krumplival, Molnár György pedig a főtt kolbászos lecsót.Az együttes tagjainak kedvenc ételeit a kiállítás időtartama alatt kóstolhatják meg a vendégek, aki pedig kiállításbelépővel megy étterembe, még kedvezményt is kaphat.