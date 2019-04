Aggódnak a Ceausescu-kiállítás miatt: A temesvári forradalomnak és az áldozatvállalásnak állít emléket a szentesi múzeum

Csaknem féléves tárlatot tervez bemutatni a Koszta József Múzeum 2019 őszén Ceausescu-hagyaték munkacímmel, a program fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke lesz, védnöke pedig Farkas Sándor, az Agrárminisztérium államtitkára, miniszterhelyettes.



– A Ceausescu-kiállítással kapcsolatban a szervező muzeológusok azt tapasztalták az utóbbi hetekben, hogy a szentesiek érzékenyen reagáltak a témára, ami már elsőre sikert jósol a produkciónak – tájékoztatta lapunkat Farkas László Róbert igazgató. – Minden múzeumlátogatót, így a közvéleményt is szeretnénk ezúton megnyugtatni, hogy nem egy szélsőséges és politizáló kiállítást hoz létre a közgyűjtemény. Az 1989-es temesvári forradalomnak harminc év elteltével emléket állítunk. A Csongrád megyei emberek áldozatvállalását helyezzük előtérbe, azt a missziót, amely az országban egyedülálló volt. A forradalom kitörésében azonban nagy szerepe volt annak, hogy 1965 és 1989 között Nicolae Ceausescu regnált Romániában. Ez viszont megkerülhetetlen történelmi tény.



A forradalomnak volt egy hódmezővásárhelyi vértanúja is, Tóth Sándor, aki tehertaxijával adományt szállított Temesvárra. A vásárhelyi férfit Aradnál lelőtték, életét adta a forradalomért. A kiállítás neki is szeretne emléket állítani.



A múzeum egyben felhívással is fordul a szentesiekhez. Keresik azokat, akik bármilyen munkát végeztek az 1989. decemberi események idején, segítve a határon túli magyarokat vagy román állampolgárokat ételadományokkal, vérszállítmányokkal vagy egyéb módon. A jelentkezéseket a Koszta József Múzeum elérhetőségein várják 2019. május 31-éig. Telefon: 63/313-352; e-mail: igazgatosag@kosztamuzeum.hu.