Állami kitüntetést kapott az Év Agrárembere

A szakmai zsűri február 2-án választotta az Év Agráremberének. Most pedig állami kitüntetéssel is elismerték a neves szentesi kertészeti szakember tevékenységét. Nagy István agrárminisztertől a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata elismerést vehette át.



Mint korábban megírtuk, az egyetem elvégzése után a győri származású Ledó Ferenc csupán egy évre érkezett Szentesre dolgozni, hogy megszerezze azt a szakmai gyakorlatot, ami egy hollandiai ösztöndíjhoz volt szükséges. Időközben a tanulmányút megszűnt, Ledó Ferenc pedig megszerette a várost és ott maradt. Az Árpád Agrár Zrt.-nél dolgozott, majd az időközben létrehozott DélKerTÉSZ Szövetkezet elnöke volt januári nyugdíjba vonulásáig. Ledó Ferenc továbbra is aktívan dolgozik az ágazatért. A FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsot 2014-től vezeti elnökként. Tavaly nyáron újabb 4 évre kapott bizalmat. A kamarában országos küldött, a kertészeti főosztály zöldségalosztály vezetői posztját is betölti.