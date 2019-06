Árpádhalmon megújul a kastély

– Pályázati forrásból újítjuk fel a kastély emeletes, oldalszárnyi részének földszintjét – tudtuk meg Szarka Attila polgármestertől. – Itt az államosítás utáni időszakban szolgálati lakások működtek, majd egy ideig szociális lakásokként használták. Néhány éve sikerült kiüríteni. Nagyon leromlott, lelakott állapotban volt. Most sikerült pályázati forrást szereznünk ennek a résznek a felújítására. 20 millió forintot kaptunk. Ha készen lesz, akkor az ugyancsak a kastélyban működő művelődési ház lehetőségeit bővíti – mondta a polgármester. A mintegy 80 négyzetméteres épületrészben oktatótermet, tánctermet és kézművesszobát alakítanak ki. Az új helyiségekben szigetelik a padozatot, felújítják a villamosvezetéket, festenek, vizesblokkot alakítanak ki.



Az árpádhalmi Károlyi-Berchtold-kastély 1897–1898-ban épült historizáló, klasszicista és eklektikus stílusban egy 23 holdas erdő közepén. Gróf Károlyi Alajos lánya, Károlyi Ferdinanda, asszonynevén gróf Berchtold Lipótné építtette. Az eredetileg 22 szobából, fürdőszobákból álló kastély szinte károsodás nélkül vészelte át a háborúkat, majd 1947-ben államosították. Az eredeti terv szerint árvaházként működött volna, végül állami általános iskola és tanulóotthon lett belőle. Az épületben ma is az iskola, a művelődési ház és a könyvtár működik.



– Lépésről lépésre haladunk a kastélyépület felújításával. Nemrég a könyvtárunk szépült meg, most az emeletes rész földszintje újul meg és hasznosul. A Magyar Falu programban szeretnénk a nagyteremben fűtéskorszerűsítésre pályázni. Az iskolában ez tavaly már megvalósult – tudtuk meg a polgármestertől.