Árpádhalmon tavaly sorra nyerték a pályázatokat, az építkezések már januárban kezdődnek - Ipari parkot is kialakítanak

– Tavaly még csak a háttérben zajlott a munka, vagyis a pályázatokon dolgoztunk, a beruházások pénzügyi feltételeinek megteremtésén. Szerencsére számos pályázatunk nyert. A látványos rész, vagyis a megvalósítás 2019-ben következik – mondta Szarka Attila, Árpádhalom polgármestere. Szennyvízberuházásra 150 millió forintot nyertek. Egyedi tisztításos rendszer épül ki, nagyjából a település felén. Idén 6 kilométer szilárd burkolatú utat is építenek, két tanyás térségben. Az új utak nemcsak a tanyán élők közlekedését segítik, hanem egy vállalkozás és a földjüket megközelíteni kívánó gazdálkodók életét is megkönnyítik. Erre a beruházásra 100 millió forintot nyert az önkormányzat.Szarka Attila hangsúlyozta, a legfontosabb beruházásuk az 1 hektáros ipari park kiépítése lesz. Ez közvetlenül az Orosháza–Szentes közötti út mentén, a közigazgatásilag Árpádhalomhoz tartozó területen valósul meg. – A beruházás értéke közel 130 millió forint. A logisztikai parkba már vannak jelentkezők. Reméljük, az említett út közeljövőbeli felújítása tovább növeli majd az érdeklődést az ipari park iránt – fogalmazott a polgármester. Mint lapunk is megírta, az Orosháza és Szentes közötti utat két számjegyű utakra vonatkozó paraméterekkel tervezik felújítani, vagyis a jelenleginél erősebb és szélesebb is lesz. – Ez a beruházásunk hosszú távon hoz majd hasznot Árpádhalomnak – tette hozzá a polgármester.Szarka Attila beszélt az óvodai pályázatukról is.– Egységes óvoda-bölcsődét szerettünk volna létrehozni. Nyertünk is rá forrást, csakhogy közben megváltoztaka jogszabályok. Ezt az ellátási formát megszüntették. Most át kell dolgoznunk a pályázatot – mondta. A kastélyban, ugyancsak pályázaton nyert forrásból, oktató-, tánc- és kézművestermet hoznak létre, illetve ehhez kapcsolódó szociális helyiségeket. A kivitelezés már januárban kezdődik. Székkutassal közösen közösségfejlesztési pályázatot is nyertek.– Tavaly önerőből több fejlesztést is megoldottunk. A polgármesteri hivatal 60 év után új tetőt kapott. Pályázati forrásból, jelentős önerővel a könyvtárunkat is sikerül felújítani. Az új bútorok már elkészültek, a helyiségek belső felújítása van még hátra. A tervek szerint még ebben a hónapban elkészül a kivitelező. A házi segítségnyújtás munkáját egy új autóval segítik, ami megkönnyíti az idősellátást.A polgármestertől megtudtuk, ősszel ismét megméreti magát a választáson.