Az aszály miatt ki sem kelt a földből az őszi repce

Kovács György megmutatta, hogy a búza gyökere kicsi, és az alsó levelek sárgulnak. Fotó: Kovács Erika

– Az elmúlt negyven évben nem emlékszem ilyen időszakra, mint a mostani. Tavaly augusztus 1-jétől gyakorlatilag március végéig alig 130 milliméter csapadék hullott ezen a vidéken, ami nagyon kevés– mondta Kovács György, az Árpád Agrár Zrt. vezérigazgató-helyettese. Az egyéves csapadékmennyiség március végéig csak 320 milliméter volt. Legalább 120-150 milliméterrel kevesebb, mint kellett volna. A művelési mélységig teljesen száraz a föld. Kovács György hozzátette, lejjebb ugyan van némi nedvesség a talajban, de az őszi búza gyökere a szárazság miatt olyan kicsi, hogy ehhez nem tud hozzáférni.– Tavaly októberben vetettünk, de a szárazság miatt a búza csak decemberben kelt ki a hó alatt. Akkor jutott nedvességhez. Azóta is csak elhanyagolható mennyiségű csapadékot kaptunk, úgyhogy szegény növényeknek esélyük sem volt az elvárható fejlődésre. Kovács György mutatott néhány búzatövet. Alig van gyökérzetük. Az alsó leveleik pedig sárgulnak az aszály miatt. A szakember jelentős terméskiesésre számít. Az Árpád Agrár Zrt. 280 hektár repcét vetett ősszel. A szárazság miatt nem kelt ki. Még csak be sem kellett tárcsázni a területet – mondta.Kovács György arról is beszélt, hogy a tél a kártevőknek viszont kedvezett. Nem pusztultak el, ezért várhatóan korai védekezéssel kell számolni ellenük.Az Árpád Agrár Zrt.-nél is most zajlik a tavaszi vetés előkészítése. – Az aszály miatt igyekeztünk a talajokat minél előbb lezárni, hogy kevesebb legyen a párolgás. Sajnos eső azóta sem esett. A magágy száraz. Ha így vetünk, biztos nem fog kicsírázni. Várunk a megváltó esőre.A cég a zöldborsót már elvetette, a területet öntözik. Ennek megoldása nem volt egyszerű, hiszen az öntözési időszak eddig április 15-én kezdődött. Mint megírtuk, Farkas Sándor agrárminiszter-helyettes a múlt héten jelentette be Fábiánsebestyénben, hogy ezentúl az öntözési idény március 1-jén kezdődik, és szeptember 30. helyett október 31-ig tart.