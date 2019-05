Az ecsettel is jól bánik a szentesi sebész

– Általános iskolában a tanáraim mondogatták, hogy művészi pályára kellene mennem. De a biológiát és a kémiát is szerettem. Végül úgy döntöttem, és ebben a családom is támogatott, hogy a természettudományoknál maradok, orvos leszek – mondta Sallai Dániel – Nagyon szerettem rajzolni már kisgyerekként is. Több rajzversenyen is indultam. 14 éves koromban ellopták az egyik képemet. Nagyon rosszulesett, sajnáltam, de a lelkem mélyén azt gondoltam, hogy valószínűleg azért lophatták el, mert jól sikerült, és nagyon megtetszett valakinek, akinek talán még most is ott lóg a falán egy Sallai – mesélte a 31 éves sebész, képzőművész.– Gyerekkoromtól kezdve kikapcsolódást jelentett az alkotás. Ha sok minden felgyülemlik az emberben, akkor úgy érzi, ki kell adnia magából. Én úgy adom ki, hogy valamit rajzolok vagy festek. A stresszt a mai napig így vezetem le. Bár ma már ez sokkal tudatosabb. Régen ha jött az ihlet, akkor alkottam, ma pedig vannak előre megtervezett munkáim.De ha ceruzát vagy ecsetet fogok a kezembe, olyankor megszűnik a külvilág. Számomra a művészet egy olyan tevékenység, amelynek hatására tisztább, boldogabb és jobb ember lehetek.Sallai Dániel kezdetben főleg szénnel rajzolt, majd a pasztell és az olajpasztell került előtérbe. Középiskolás éveiben és az egyetem első felében némiképp háttérbe szorult az alkotás, bár az anatómiát rajzolva tanulta. – Mostanában inkább festek.A portréfestészet különösen érdekel. Kedvencem például Vinterhalter, a kortársak közül Dmitrij Volegov, Sándorfi István, Cene gál István. Lantos József is a példaképem, sokat tanulok tőle. Sallai Dániel az egyetem után Szentesen kezdett dolgozni, most a kecskeméti kórházban rezidens. Még két éve van a sebészszakvizsgáig.– A festés ügyesíti a kezet. A biztos kezekre pedig a szike használatánál is nagy szükség van, úgyhogy nemcsak a kikapcsolódásban, hanem a munkában is segít az alkotás.Sallai Dániel képeit már több kiállításon is láthatta a közönség. A fiatal orvos Zágrábban, az orvos-képzőművészeti kiállításon Budapesten, a Pesti Alkotókörrel közös kiállításon is bemutatkozott. Élete első önálló kiállítása pedig Szegváron volt. A következő önálló tárlatát Szentesre tervezi, majd Kecskeméten is szeretné megmutatni az alkotásait.