Az őskortól Leonardóig - művészettörténet évszázadokon át, újabb könyvet ad ki a múzeumpedagógus

Hamarosan újabb könyv kerül a könyvesboltok polcaira Beke Mari tollából Az őskortól Leonardóig címmel. A Koszta József Múzeum művészet- és múzeumpedagógusa mini művészettörténet-lexikont készít kicsiknek, a közel hétszáz képpel gazdagon illusztrált kötet sok érdekes információval fűszerezi a „száraz" ismeretanyagot.



Ez a könyv is követi a szerző korábbi műveinek tematikáját, a gyerekekkel végzett, témához kötődő tárgy- és képalkotási folyamatokat mutatja be.



– A könyv hetvenhét témát dolgoz fel három fejezetben, az őskortól kezdve az ókoron át a középkorig és a reneszánszig, a barlangrajzoktól kezdve Leonardo szárnyas alkotásáig. Természetesen szerepel a könyvben művelődéstörténeti ismeretanyag, de a gyerekek számára közérthető módon. Ezenfelül minden témánál ott az alkotási folyamathoz tartozó eszközök, anyagok felsorolása és a pontos elkészítési leírás is, így azokat otthon is el lehet készíteni, ez célja is a könyvnek. Az alapanyagok is vagy újrahasznosított, vagy könnyen beszerezhető anyagok – mesélt hamarosan megjelenő könyvéről Beke Mari.



Hogy tényleg könnyen elkészíthető alkotásokról van szó, az bizonyítja, hogy mindet elkészítették már gyerekek; mindszenti, szentesi és csongrádi iskolások is kipróbálhatták, milyen más korok technikájával dolgozni.

A könyv a gondolat megszületésétől a kézműves tevékenységen át a szöveg megírásáig tíz év munkáját foglalja össze. A művet a szentesiek június 12-én, a Péter Pál Polgárházban vehetik kézbe először.