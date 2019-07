Aztakeservit: megszépült a kőfal! Dunaföldvári környezetvédők látogattak Árpádhalomra a Repeta táborba

Az Aztakeservit Értékőr Egyesület tagjai és a Repeta tábor tagjai együtt dolgoztak az Árpádhalom-fal kialakításán. Fotó: Kovács Erika

- Ez egy lőfal, nem messze a turulszobortól. Március 15-én, a települési ünnepségen fedeztem fel. Akkor még nem volt levél a fákon. Így vettem észre. Nézegettem, hogy ugyan mi célt szolgálhat ez a szürke betonfal... Megkérdeztem a település polgármesterét, Szarka Attilát is. Ő mesélte el, hogy ez régen egy lövészfal volt, vagyis több évtizeddel ezelőtt itt lőgyakorlatokat végeztek. Mára feledésbe merült, szinte benőtte a zöld növényzet – mondta Magyar Zita, az árpádhalmi művelődési ház vezetője.- Dunaföldvárról származom, onnan ismerem az Aztakeservit Értékőr Egyesületet. Az elnökük iskolatársam volt. A Pusztaötös Egyesülettel tavaly már jártunk Dunaföldváron egy szakmai úton, akkor ismét találkoztunk. Őket kértem meg, hogy segítsenek valamit kezdeni a kopár fallal – mondta Magyar Zita, aki hozzátette, most, hogy kitisztították a park ezen részét. és megszépült a szürke fal is, úgy döntöttek, hogy a közeljövőben egy közösségi teret hoznak létre.- Szinte kiabál ez a hely néhány kiülőért, padért – említette meg a művelődési ház vezetője.Árpádhalmon pénteken ért véget az egyik Erzsébet Napközis Tábor, a Repeta. A hét a környezetvédelem jegyében telt. A gyerekek nemes egyszerűséggel PET-palackos tábornak nevezték ezeket a napokat. Pénteken érkeztek hozzájuk a dunántúli vendégek.- Ha régen a parasztembereknek elegük volt valamiből, odacsaptak az asztalra, és azt mondták, hogy „Azt a keservit!". Vagyis ez a mondat tulajdonképpen egy tettre sarkallás – mondta Ferenczy Zsolt, az Aztakeservit Értékőr Egyesület elnöke.- Azért hoztuk létre az egyesületet, mert nekünk is elegünk lett. Méghozzá a környezetünk szennyezéséből. Mi arra sarkallunk mindenkit a nevünkkel és a cselekedeteinkkel is, hogy tegyünk valamit a bolygóért. Szeretnénk, ha a fiatalok nemcsak az internetet bújnák, hanem az őket körülvevő igazi világ felé is nyitnának. Kreatív csapatunk Árpádhalmon előadást tartott a környezetvédelemről. A gyerekek nagyon nyitottak és érdeklődőek voltak. A csúnya szürke falat pedig graffitivel díszítettük. Felkerült rá az Árpádhalom felirat, a táborozó gyerekek kézlenyomata, a turulmadár és majd a kápolna is. A fal hátulján pedig a gyerekek próbálgatták a graffitit. Remélem, ha ránéznek erre a falra, mindig eszükbe jut majd az is, amit a környezetvédelemről beszélgettünk – mondta Ferenczy Zsolt.