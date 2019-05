Babafákat kaptak a csanyteleki gyerekek - galéria

A szemerkélő, majd egyre jobban rákezdő eső ellenére jó páran döntöttek úgy, hogy részt vesznek az első csanyteleki babafaültetésen. A kiszámíthatatlan időjárás miatt ugyan a fákat már elültették, de azért a szorgos gyerekkezek még elvégezték az utolsó simításokat, dolgoztak a műanyag lapátok és kis gereblyék.– Régi vágyam volt, hogy fát ültessünk a csanyteleki gyerekeknek. Most nyílt rá lehetőség, hogy egy pályázatnak köszönhetően megvegyük ezeket az előnevelt fákat, így ezzel sem terheltük a falu költségvetését. Hagyományt szeretnénk teremteni a liget létrehozásával. Remélem, minden évben tudunk majd újabb fákat ültetni– mondta el lapunknak Forgó Henrik polgármester.A 2014 és 2019 közötti időszakban nyolcvankilencen születtek Csanyteleken, közülük ötven gyerkőcöt regisztráltak a faültetésre. Aki idén nem élt a lehetőséggel, az jövőre, a következő alkalommal is kérhet fát gyermekének.A facsemeték átadásával egy időben családi mozgásprogram várta a csanytelekieket. Az állapotfelmérések és az életmód-tanácsadás mellett kipróbálhattak szórakoztató szabadtéri játékokat, sőt még a rönkhajítást is.