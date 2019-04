Bejárták Szentest az agráregyetemisták

– Az AGRYA, vagyis a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége szervezésében, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával érkezett egy csoport egyetemista a szentesi kistérségbe. Főként a mosonmagyaróvári, a keszthelyi és a szegedi egyetem másod- és harmadéves hallgatói látogattak el hozzánk – mondta Gémes László, az AGRYA elnökségi tagja.



– Többféle gazdaságot is megmutattunk az ifjú gazdászoknak. Szentesen láttak egy klasszikus paprikatermesztő családi gazdaságot. Elvittük őket egy csomagoló- és egy épülő gyümölcsprésüzembe. Az egyetemisták találkoztak Farkas Sándor agrárminiszter-helyettessel is. Véleményt cseréltek az agrár-felsőoktatás helyzetéről.



Az egyetemista csoport szombaton Fábiánsebestyénben a robotfejéssel ismerkedett, Mindszenten pedig egy sertéstelep működéséről kaptak tájékoztatást. Jártak egy zöldségnemesítő cégnél, egy borászatnál is.