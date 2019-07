Bemutatták Eperjes értékeit - galéria

– Májusban jöttünk Eperjesre először, Kabainé Tóth Andrea művelődésszervező kollégánk hívószavára. A helyiekkel közösen műhelymunkához láttunk, hogy feltárjuk a helyi értékeket és foglalkozni kezdtünk a települési értéktárral is – mondta a kiállításmegnyitón Dohorné Kostyál Zsuzsanna , a Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád Megyei Igazgatósága vezetője.– Szeretnénk feltérképezni, hogy kik rendelkeznek olyan tudással, amit szívesen átadnának másoknak is, legyen az akár rongyszőnyeg-szövés, hímzés, csigatészta-készítés. Azt javasoltuk, hogy ezt a vonalat is folytassák, akár klubok, szakkörök formájában is, mert azt látjuk van rá fogadókészség. A kiállításon pedig tárgyiasult formában jelennek meg azok az értékek, amelyeket a helyiek fontosnak tartanak.Dohorné Kostyál Zsuzsanna hangsúlyozta, Eperjesen azt tapasztaltak, a legnagyobb érték a közösségben rejlő erő és a lelkesedés.A kiállítást Kós György , Fábiánsebestyén polgármestere nyitotta meg. Kiemelte, sokan kíváncsiak a kiállításra, a település múltjának egy-egy szegletére.– Ez arról győzött meg, hogy az eperjesi közösség jól összekovácsolódott. A település emléktárgyait nem kidobták, elpusztították az elmúlt évtizedekben, hanem megőrizték a jelennek és a jövőnek és most a közösség rendelkezésére bocsátották.A kétnapos falunap számos más érdekességet is tartogatott. Régi motorokat, autókat is láthattak a helyiek. Többek között volt focitorna, horgász-, főző-, sütemény- és sakkverseny. A színpadon is egymást váltották a fellépők. A sztárvendég Kaczor Feri volt.