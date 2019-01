Biztos alapokra építkezik Szentes

Szentes is alaposan kivette a részét a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból, megközelítőleg két és fél-hárommilliárd forint értékben folynak fejlesztések a városban, egy kemény, munkával teli év van a város mögött, tudtuk meg Szirbik Imre polgármestertől.



A beruházások közül már két kilométernyi kerékpárút, a Zöld Város Projekt részeként pedig három park készült el, a tiszai strandhoz vezető kerékpárút és a Petőfi-felújítás következő lépése, a Tóth József Színházterem kialakítása pedig folyamatban van. Ezek mellett a városvezető kiemelte, hogy Szentes egy békés, élhető város. – Nagy dolognak tartom, hogy minden külső és belső hatás ellenére Szentes meg tudta őrizni a békéjét. Ez egy stílusos, hangulatos, szép város. Annak pedig, hogy élhető, a gazdasági pillérei is megvannak, adóerő-képesség alapján a felső húsz százalékba tartozunk. Ebbe a „klubba" drága a belépő, de azt is jelzi, hogy megalapozott, stabil a város gazdasági teljesítménye – értékelte a helyzetet a polgármester, aki egyben megköszönte minden városlakónak, hogy társa volt ezen az úton.



Szirbik Imre a 2019-es évtől az értékek megőrzését és a gazdaságfejlesztést várja. A Hungerit-fejlesztés részeként út épül a két temető között, és elkezdődik az új piaci csarnok építése is. – A magunk elé állított mércét, az élhető várost szeretnénk megőrizni, sőt, a lécet magasabbra szeretnénk tenni: szép, rendezett környezetet teremteni – vallja a polgármester. A városvezető úgy látja, a Dél-Alföld nem vonzó célpont a tőke számára, ennek ellenére gyakorlatilag nincs munkanélküliség Szentesen. A város feladatát abban látja, hogy biztosítsa a szükséges hátteret a minőségi jövedelmet biztosító munkahelyek megteremtéshez.



A közelgő önkormányzati választás Szentes életében különösen érdekes lehet, hiszen nagy valószínűséggel lezárul egy korszak. – Úgy gondolom, ez nem egy személytől függ, inkább elvektől. Azt szeretném, hogy olyan vezetése legyen ennek a városnak, amely ezekre az alapokra építeni tud, és az eddig elért színvonalat nemcsak megőrzi, de fejleszti és előre is viszi azt. Én hatvanhat éves leszek idén, könnyen ki lehet számítani, hogy ez mit jelent – összegzett Szirbik Imre.