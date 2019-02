Ciklus végi számvetést tartottak a megyei képviselők

Termékeny öt év volt. Gémes László és Bozó Zoltán a régióban zajló TOP-os fejlesztésekről számolt be. Fotó: Majzik Attila

Bozó Zoltán és Gémes László a megyei közgyűlési ciklus végéhez közeledve számolt be a közgyűlés és saját eddigi munkájukról. Elhangzott, fontos volt számukra, hogy a megyén is elsősorban Szentest és a régió érdekeit képviseljék.Gémes László kiemelte, nem csak az elmúlt öt, de az elmúlt kilenc évről is beszélni kell. Az első négy év során a programok kidolgozása zajlott, az azt követő ötben pedig a megvalósításuk. A képviselő hangsúlyozta, szakítottak azzal a 2010 előtt zajló gyakorlattal, amikor a települések versengtek egymással a forrásokért, 2010 után elkezdtek térségben, megyében, összefogva gondolkodni.A megyében zajló fejlesztésekkel kapcsolatban elhangzott, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak köszönhetően a kistelepüléseken infrastrukturális, míg a nagyobb városokban gazdaságélénkítő beruházásokra került sor. A TOP keretein belül Árpádhalom öt nyertes pályázattal közel 300 millió forintos, Derekegyház négy projekttel 273 millió forintos, Fábiánsebestyén három sikeres pályázattal 200 millió forintos, Nagymágocs öt nyertes projekttel 284 millió forintos, Szegvár három nagy projekttel 365 millió forintos, Nagytőke pedig két pályázattal 35 és fél millió forintos támogatást kapott a ciklus során.Szentes hat sikeres pályázattal vette ki a részét a TOP-os forrásokból, ebből kettő, az Ipari Park és a zöldségpiac fejlesztése gazdaságélénkítő projekt. Ezzel kapcsolatban Gémes László megjegyezte, kevesli ezt a számot, Szentesnek sokkal több gazdaságfejlesztő beruházásra lenne szüksége. Pozitív hír viszont a Petőfi Szálló-beruházás, ezzel kapcsolatban kiderült, a 2,6 milliárd forintos megyei turisztikai keretből 1,1 milliárd forintnyi támogatást tudtak Szentesre hozni, de szintén TOP-os forrásoknak köszönhetően fejlődtek a közparkok és a kerékpárutak is a városban.A megyei képviselők kiemelték, a beruházásoknál mindig a helyi emberek érdekeit vették figyelembe és amennyiben ez lehetséges volt, helyi vállalkozók végezték a munkákat.Mérleget vonva leszögezték, a régió és azon belül Szentes az elmúlt öt év alapján nagyon jól áll, a következő megyei közgyűlés képviselőinek is az lesz a feladata, hogy továbbra is eredményesen képviseljék ezt a régiót.