Derekegyházon sorban állnak a finomságért a fesztivál látogatói, 18 tűzhelyen sül a palacsinta

- Milyet kenjek? Van kakaós, fahéjas, baracklekváros, töklekváros, mákos krémes, diós, szilvalekváros, őszibarack lekváros, rebarbarás, kókuszkrémes, kökénylekváros. Nem is tudom, felsoroltam mindet? – kérdezte az egyik palacsintatöltő hölgy a sátorban. A válaszunk persze az volt, hogy mindegy, csak kökénylekváros is legyen köztük, merthogy néhány éve ez az egyik sláger a derekegyházi palacsintafesztiválon. Az önkormányzat közmunkásai készítik titkos recept alapján a forgalomtól messze eső területen szedett, vadon termő kökényből.Idén 13. alkalommal rendezi meg a derekegyházi önkormányzat a palacsintafesztivált.Szabó István, Derekegyház polgármestere a megnyitón hangsúlyozta, a palacsintafesztiválon a legnagyobb buli a palacsintasütés. Idén is sok csapat, baráti társaságok, klubok, családok, vállalkoztak arra, hogy 4 órás váltásban, összesen 80 órán keresztül süssék a finomságokat.- Tavaly 1000 kiló lisztből, 1100 liter ásványvízből, 900 liter tejből, 5000 tojásból készült a palacsintatészta, ami mind el is fogyott. Ez a mennyiség idén is meglesz. Minimum. Lehet, hogy több is. Hogy ebből az irgalmatlanul sok hozzávalóból hány ezer palacsinta készül, azt már nem is számoljuk – mondta a megnyitó után lapunknak a polgármester. Az is biztos, hogy idén sem veszik pocsékba a palacsinta. Már amikor begyújtották a tűzhelyeket, már akkor is sorban álltak a fesztivál látogatói a finomságokért, amiket ingyen adnak. Ám sokan dobnak be pénzt a becsületkasszába, ami jó célt szolgál. A település a gyerekere fordítja a befolyt összeget, illetve idén az új templom órájára is fordítanak belőle.A sütősátorban összesen 18 gáztűzhelyen sül a palacsinta.- Önkormányzatunknak 6-7 tűzhelye van, amiket az előző években kaptunk. Felújítottuk őket és nagyon vigyázunk rájuk. A többi tűzhelyt pedig kölcsönbe kaptuk a falu lakóitól.A Derekegyházi Örökzöld Nyugdíjas Klub tagjai a nyitónapon már tűzhely mellé álltak.- Hoztam rebarbara lekvárt, tegnap meg baracklekvárt is főztem frissen. De a kókuszkrémes palacsintát is kóstolja meg, mert nagyon finom – ajánlotta Gruikné Katika, miközben palacsintatésztát mert a serpenyőbe.Gágyor Imréné Marika, a szentesi Vöröskereszt nyugdíjas szekciójának tagja a teflonos palacsintasütőjét mutatta.- Ezt a serpenyőt a nyugdíjas cimboráimtól kaptam direkt arra, hogy a fesztiválon süssek benne. Otthon már kipróbáltam, remek. Remélem, itt is beváltja a hozzá fűzött reményeket.Miközben a palacsintasütőkkel beszélgettünk, megszólalt a palacsintatánc zenéje. Többen is odafutottak a színpad elé, hogy eljárják. Megéri, hiszen egy tánccal akár görögországi nyaralást is lehet nyerni.A derekegyházi palacsintafesztivál programjai is mindig sokakat vonzanak. Csütörtökön a ManGoRise, pénteken a Palmetta, szombaton a Seres Brothers után 21 órától Pál Dénes lép színpadra. A koncert után este 10 órától tűzijáték is lesz.Képaláírás: Derekegyház 13 éve a palacsintájáról híres. Fotó: Kovács Erika