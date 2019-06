Dr. Alban is fellép majd - Sokszínű lesz a szentesi nyár

Hónapok óta folyik az önkormányzat és a Szentesi Művelődési Központ közös szervezőmunkája, hogy egy minden réteg érdeklődését felkeltő programsorozatot kínáljanak nyárra. Szirbik Imre polgármester kiemelte, sokszínű, változatos nyári programokat kínál majd a város, reméli nem csak a saját, de a térség lakói számára is. Elhangzott, az idén ötven éves Szentes-Bácskatopolya testvérvárosi kapcsolatot is beemelik a programsorozatba, a nyári szabadtéri színház színpadán topolyai művészek is fellépnek majd, sőt, a népzenei koncert után szerb ételkóstolót is tartanak majd.



A zenés programok mellett főleg színházi produkciókban lesz erős az idei Szentesi Nyári Szabadtéri Színház, a programokat Ombódi Csilla, a Művelődési Központ munkatársa részletezte. Idén tizennégy előadást terveznek, ezek között a gyerekekre is gondolva egy mesejátékot is bemutatnak. Ezen felül bohózat, dumaszínház, vígjáték, musical is látható majd, olyan fellépőkkel a színpadon, mint Kovács Patrícia, Szabó Kimmel Tamás, Tompos Kátya, Adorjáni Bálint, Hernádi Judit, Kern András, Kiss Ádám vagy Kárász Zénó. Újdonság, hogy idén már nem csak a Művelődési Központban vagy a helyszínen tudnak jegyet vásárolni a nézők, de a jegy.hu rendszerén keresztül az interneten is.



Lantos Eriktől, az Anonym Night programsorozat szervezőjétől megtudtuk, hogy a bulizni vágyók is „megkapják a magukért", az Ifjúsági Ház melletti Gödörben július 5-én újra lesz Anonym Party fiatal hazai dj-kkel, a sztárvendég pedig Dr. Alban lesz, sőt még egy meglepetésvendéggel is készülnek a szervezők.



A Szentesi Üdülőközpont is készül már a nyárra, a szezonindító Strandnyitó partyt június 16-án rendezik meg a strandon, itt a Jetlag együttes lesz a sztárvendég.