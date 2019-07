Dróthálóval keserítették meg a fecskék életét a szentesi sétálóutcán

– A fecskék mozgását nem le­­het akadályozni, ez jogszabályba ütközik. Itt mintegy 6 fecskefészek van, eszmei értékük példányonként 50 ezer forint. Ha fészkenként 5 madárral számolunk, az már tetemes károkozásnak számít. Arról nem is beszélve, hogy így is nagyon meggyérült a fecskék száma. Még a hétvégén felvettem a kapcsolatot a kormányhivatalban Máder Balázzsal, Szabó Andrea önkormányzati képviselővel és a rendőrséggel is jártunk a helyszínen. Hogy kik drótozták be a fecskefészkeket, nem tudjuk, nem a mi tisztünk kideríteni. A lényeg, hogy a fecskék kijárása ismét szabaddá váljon

Már leszedték a csibehálókat. Nem tudni, ki helyezte ki azokat. Fotó: Kovács Erika

– Egy hölgy hívott fel telefonon, hogy a sétálóutcán a „fehér háznál" be vannak drótozva a fecskefészkek. Jártam ott. Tényleg csibehálót rögzítettek a fészkek elé. Ezen ugyan be tud menni a fecske, de csak nagy nehézségek árán – mondta Nagy Tímea, a Szentesi Madárkórház vezetője. Hogy kik tették ki a dróthálót, nem derült ki. Valószínűleg azért akarták onnan elriasztani a fecskéket, hogy ne piszkoljanak a járdára.– magyarázta.Szabó Andrea önkormányzati képviselő területén történt a fecskefészkek bedrótozása, aki lapunknak megerősítette, hogy Nagy Tímea kereste meg ez ügyben.– Hétfő reggel beszéltem Demeter Attila alpolgármesterrel, kértem a segítségét, hogy a dróthálók minél hamarabb lekerüljenek onnan. Ez szerencsére nagyon rövid időn belül meg is történt, a szolgáltató cég munkatársai odamentek és levették. Most már nincsenek korlátozva a kis fecskék – mondta el lapunknak az önkormányzati képviselő.