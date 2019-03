Drubina Krisztián fizetsége mindössze néhány jó szó

Drubina Krisztián a köszönöm mellé egy nénitől egy régi fotót is kapott, amelyen a dédszülei láthatók.

Fotó: Kovács Erika

– Az elmúlt év nem sok jót tartogatott nekem. Lett egy olyan betegségem, amely most már végigkíséri az életem. Ez sok mindenben megváltoztatta a gondolkodásom. De nem harag gyülemlett fel bennem a világ ellen, hanem arra ösztönzött, hogy segítsek a környezetemben élő időseknek – mondta Drubina Krisztián.A nagymágocsi férfi felhívását a helyi közösségi oldalakon láttuk meg. Önzetlen segítségét ajánlja a helyi időseknek.– Két hétig dolgozom, utána két hét a pihenőidőm. Ezeken a napokon tudok segíteni az időseknek. Erre az életkorra jellemző, hogy ódzkodnak a segítségkéréstől. Nem szívesen vallják be még maguknak sem, hogy már nem úgy mennek a dolgok, mint amikor fiatalok voltak. Örömmel tapasztalom, hogy azért egyre többen félre merik tenni ezt, és élnek a felkínált lehetőséggel.Drubina Krisztián azt mondta, hogy bár ingyen segít az időseknek, mégis minden ilyen alkalom után gazdagszik. Természetesen nem anyagi értelemben véve.– Öröm látni az örömüket. A jó szó mellett megajándékoznak egy-egy jótanáccsal is. Egy nénitől pedig kaptam egy réges-régi fotót. A dédszüleim vannak rajta. Ez másnak nem érték, nekem viszont felbecsülhetetlen ajándék.Drubina Krisztián elmondta, segített már feltöltőkártyás telefonok kötelező adategyezetésében, hólapátolásban. Vitt már el idős hölgyet a hasonló korú barátnőjéhez. Egészségi állapotuk már nem teszi lehetővé, hogy egyedül vágjanak neki az útnak. Temetőlátogatásban is rendszeresen segíti az időseket.A férfi elmondta, van már egy-két követője, akik ugyancsak szívesen segítenek a korosabb nagymágocsiaknak. Azt szeretné, hogy ebből ne mozgalom alakuljon ki, hanem mindenkinek váljon természetessé az odafigyelés, az önzetlen munka.