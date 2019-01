Egy héten át ünneplik a kultúrát Szentesen

Gitárjáték után ismertették a programokat. Fotó: Majzik Attila

Egyhetes programsorozattal készül Szentes a magyar kultúra napjára, a város és a vajdasági Topolya kapcsolatának ötvenéves évfordulóját is most ünneplik. Sajtótájékoztatón ismertették a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolában a programokat. Tomcsik Réka és Kozák Míra, a Lajtha László iskola diákjainak gitárjátéka után Szirbik Imre beszélt a közelgő eseménysorozatról.– Jelképes, hogy az esztendőt a saját kultúránk ünneplésével kezdjük. Idén több közös programot is szervezünk vajdasági barátainkkal, mondhatni ez egy Topolya-év lesz. Szentes szélesre tárja a kultúra kapuit – mondta a polgármester. Az első közös programok: a január 22-i tanári hangverseny és a 24-i vajdasági vonóstrió és gitárprodukció fellépése.A kultúra napjának rendezvényeivel kapcsolatban Farkas Judittól, a Művelődési Központ munkatársától megtudtuk, január 22-én a Kávészünet együttes lép fel Szentesen, 23-án a Megyeházán rendeznek gálaműsort a lajthás diákok és a Horváth Mihály Gimnázium szereplésével, majd 25-én és 26-án szavalóversenyeket tartanak a városban. Az egyhetes programsorozat zárásaként Poszler György tart előadást január 28-án a száz éve elhunyt Ady Endréről.