Életben tartják a tekerős muzsikát

Februártól május végéig tartó rendezvénysorozattal őrzik a helyi népzenészek emlékét Szentesen. A II. Szenyéri Dániel Emléknapok részeként februárban nyitották meg a „Szentes tekerős múltja és jelene" című kiállítást, ami idén július 1-jéig látogatható a Megyeháza Levéltárában.



Legutóbb születése 130. és halálának 50. évfordulóján Derzsi Kovács Jenőre, a szentesi Horváth Mihály Gimnázium egykori tanárára, népdalszerzőre, néprajzi gyűjtőre emlékeztek. A megemlékezésen tekerőn közreműködött Balla Tibor Arany Páva nagydíjas tekerős.



Mint Hankó Györgynétől, a Zöldág Hagyományőrző Szakkör vezetőjétől megtudtuk, következő rendezvényük a gyerekeknek szól, április 26-án pénteken az iskolásokat várják kis mesterkurzusukon, ahol népzenészektől hallanak majd a szentesi tekerős hagyományokról, és magával a hangszerrel is megismerkednek. – Azt szeretnénk, hogy a fiatalok is megismerjék a nagy múltú szentesi tekerő muzsikálás hagyományát és gyakorlatával, hogy folytatódhasson városunkban a rendszeres tekerős muzsikálás. Az iskolásoknak a legszakavatottabb népzenekutatók, muzsikusok egymást váltva beszélnek, tekerőznek és énekelnek az előadások alatt – mondta el a hagyományőrző szakkör vezetője. Szintén aznap közös táncházat is tartanak majd a Kossuth téren a Magyar Tekerőzenekarral és a Jövőnkért Néptáncegyüttessel, másnap, 27-én, szombaton pedig a szakmabelieknek szóló mesterkurzus után népzenei gálaműsort rendeznek a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.



A három hónapos rendezvény zárása május 31-én várható, ekkor emléktáblát avatnak majd a Jókai utcában Szenyéri János szentesi tekerőkészítő tiszteletére.