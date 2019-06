Elköltöztek az orvosok Nagymágocson

30 millió forintot költenek a nagymágocsi egészségház felújítására. A munka nyár végén ér véget.

Fotó: Kovács Erika

– Az egészségház ad helyet a két háziorvosi körzetnek és a fogorvosi rendelőnek. Itt dolgozik a gyermekorvos, a védőnői szolgálat és az üzemorvos. A vérvétel is ebben az egészségházban történik. Vagyis a község egyik legfontosabb épülete, ami már igencsak rászolgált arra, hogy felújítsuk – mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere. A településfejlesztési program révén a kormány bruttó 26 millió forint támogatást nyújtott Nagymágocsnak. Az összeget az önkormányzat 4 millió forint önerővel egészíti ki.– 2015 végén adtuk be a pályázatunkat, amit tavaly bíráltak el. Ez idő alatt növekedett az építőanyagok ára és a munkabér is. Ezért szükséges az önerő – jelentette ki a polgármester.Az egészségház valamikor a 60-as években épült. 2014-ben megtörtént az épület szigetelése és a nyílászárókat is kicserélték. Akkor a belső terek felújítására nem volt forrás. Most megújul a teljes villamos hálózat, új fal- és padlóburkolatot kap az épület, a helyiségekben új lámpákat szerelnek fel. A fűtőtesteket kicserélik, a teljes épületet akadálymentesítik, a mosdókat felújítják, majd az épületet új bútorokkal rendezik be. Új orvosi műszereket mintegy 4 millió forintért vásárolnak.Az épületet június közepén ad­­ták át a kivitelezőnek. – A há­­ziorvosok az általános iskola két földszinti osztálytermébe költöztek az átmeneti időre, a védőnő, a gyermekorvos és a fogorvos pedig a Mátyás király utca 26. szám alatti önkormányzati épületbe került. Ezt az épületet korábban, az óvoda felújítása idején is használtuk. Itt voltak a bölcsisek – folytatta a polgármester.Szebellédi Endre kiemelte, a tervek szerint augusztus kö­­zepére elkészül a felújítás. Ez azért is fontos, hiszen szeptemberre, az új tanév kezdetére újrafestve adják vissza az intézménynek azokat a termeket, amelyeket a munkálatok idején orvosi rendelőként használnak.