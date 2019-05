Ellepi a szemét a szentesi hulladékszigeteket

Csendélet egy szentesi ˝szigeten¨. Nem biztos, hogy mindenki tudja, mit lehet ide elhozni, és mit nem. Fotó: Kárpáti Lajos

Tavaly augusztusban számoltunk be arról, hogy a Városellátó több ütemben számolt fel hulladékgyűjtő szigeteket Szentesen, miután nemcsak az újrahasznosítható hulladékot vitték oda az emberek, de a hétköznapi háztartási szemetet is.A helyzet azóta néhány helyen javult a városban, néhány helyen azonban nem, ezért a városrendezési, -fejlesztési és idegenforgalmi bizottság is kiemelten foglalkozott a témával.Jelenleg tizenhat szelektív hulladékgyűjtő sziget működik Szentesen. Ezek tulajdonosa és üzemeltetője tavaly novembertől az FBH NP Nonprofit Kft., a konténereinek ürítése, a gyűjtőszigetek takarítása is a cég feladata.Antal Balázs Tibor elnök vezetésével a bizottság megállapította, a hulladékgyűjtők körül felhalmozódott szemét és rendetlenség két okra vezethető vissza. Az egyik a lakosok fegyelmezetlensége, a másik pedig az elmaradó vagy részlegesen elmaradó takarítás. Többek között azt is megállapították, hogy megelőzésként a szentesiek figyelmét hathatósabban kell felhívni arra, hogy a keletkező szemetet a helyi hulladékudvarban célszerű elhelyezni.A bizottság képviselői azt is szükségesnek látják, hogy az önkormányzat, a közszolgáltató és a Városellátó közötti háromoldalú megállapodás keretében kell rendezni a város közterületein illegálisan elhagyott hulladék eltakarítását. Ezt ez év szeptemberig meg kell valósítani – határozták el. Ebben partner az FBH NP Nonprofit Kft. is, erősítette meg Versegi László, a cég ügyvezető igazgatója.