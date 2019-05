Emlékszobát avattak Szentesen a múzeumalapító tiszteletére - fotógaléria

A múzeumalapító Csallány Gáborra emlékeztek Szentesen, a ligetben a róla elnevezett kiállítóhelyen emlékszobát rendeztek be a régész tiszteletére. A szentesi Csongrád Vármegyei Múzeum alapjait 1897-ben rakta le, amit hatalmas leletegyüttessel látott el. Csallány Gábor igazi polihisztor volt, ő alapította a Szentesi Torna Egyletet és a Szentesi Sakk Kört is, de foglalkozott újságszerkesztéssel is.A tiszteletére alapított emlékszoba avatására eljött unokája, Molnárné Csallány Anikó, dédunokája, Neuné Nádai Csilla és unokahúga, Széchenyiné Csergő Judit is. Anikó asszony lapunknak elmondta, bár ő személyesen nem találkozhatott már nagypapájával, a családban rengeteget beszéltek róla, és Rózsa Gábortól, a múzeum egykori igazgatójától is sokat hallott róla.A múzeumalapító emléktáblájának avatása után adták át a személyes tárgyait, emlékeit bemutató szobát, majd egész napos tudományos üléssel folytatódott a Csallány Gábor-emléknap.