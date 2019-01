Esküt tett az új képviselő Szentesen - történelmi évfordulón gyűlt össze a testület

Esküt tett a legújabb képviselő. Horvát Zoltán a decemberben lemondott Dömsödi Mihályné helyét vette át. Fotók: Majzik Attila

1849. január 31-én alakult meg Szentes rendezett tanácsú szervezete, azaz első alkalommal lettek választott képviselői a városnak. Az első tisztújítás alkalmával Boros Sámuel volt főbírót választották polgármesterré. Az évfordulóhoz méltóan százhetven évvel későbbre is jutott rendkívüli esemény, Horvát Zoltán személyében új képviselő tett esküt.Mint arról már korábban beszámoltunk, Dömsödi Mihályné, a Pálmások Szövetségének képviselője családi okokra és munkahelyváltozásra hivatkozva harmincnapos határidővel lemondott képviselői mandátumáról a képviselő-testület 2018. december 22-i ülésén. Helyére a Pálmások listáján őt követő Horvát Zoltán került. A képviselő, akit sokan mint a volt Petőfi Cukrászda cukrászmesterét ismernek, eskütétele után lapunknak elmondta, eddig is rendszeresen követte a testület munkáját, Pálmás tagként részt vett az előterjesztések véleményezésében. Céljaként a folyamatban lévő ügyek támogatását, a város problémáinak felkarolását jelölte meg, különös tekintettel az Alsórétre. Horvát Zoltán egyébként Dömsödiné helyét a Városrendezési, -fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságban is átvette.Az eskütétel után Krausz Jánosné interpellációjában arra kérte képviselőtársait, javasolják, hogy a városi fenntartású gazdasági társaságok ne fogadják el a 400 órás túlórakeretet, ezzel is példát mutatva a többi cégnek. Az erről szóló szavazás azonban érvénytelen lett, mivel nem voksoltak elegen.Döntöttek arról is, hogy év végéig Kocsis László marad a Szentesi Sport- és Üdülőközpont NKft. megbízott ügyvezetője. Kocsis eredeti megbízatása 2019. január 31-gyel járt le, az önkormányzat határozatának értelmében nem írnak ki pályázatot új vezető személyére.A képviselő-testület tárgyalta a Koszta József Múzeum és a Szentesi Művelődési Központ összevonásának lehetőségét is. A képviselői kezdeményezésre bekerült előterjesztés többek között azzal indokolja az intézmények egy vezető alatti egyesítését, hogy több ízben is eredménytelenül írtak ki pályázatot a művelődési központ vezetésére. Ezzel kapcsolatban Krausz Jánosné a nem a szakmájukban dolgozó szentesi szakemberek kihasználatlanságát említette, Szabó Zoltán pedig azt firtatta, hogy mi lehet a gond a művelődési központtal, hogy nem pályázott senki. Szintén Szabó jelezte, hogy korábban a könyvtárral akarták összevonni a művelődési központot, ám ahhoz sem kapta meg a város a minisztériumi hozzájárulást. Szabó Zoltán hangsúlyozta, pótcselekvésnek érzi ezt a megoldást, olyan dolgot akarnak összegyúrni, ami nem áll össze.Kovács János képviselő megerősítette, az Emberi Erőforrások Minisztériumának állásfoglalása kell a döntés meghozatalához. Ehhez kapcsolódva emelte ki Szirbik Imre polgármester, hogy a válasz megérkeztéig elég idő van arra, hogy gondolkodjanak, meghallgassák mások véleményét is a témában. A testület végül nyolc igen, három nem és négy tartózkodás mellett elfogadta, hogy kezdeményezik a művelődési központ megszüntetését és múzeumba olvasztását.