F hangon szólal majd meg a 115 kilós derekegyházi bronzharang, de valami még hiányzik a templomtoronyról

A templom építések már az óra helye is elkészült. Fotó: Kovács Erika

A derekegyháziak 777 évig vártak arra, hogy ismét legyen templomuk. Derekegyház már az Árpád-korban egyházas falu volt. A település a tatárjárás után néhány évtizeddel újra be­­népesült, majd a török dúlás idején, a XVI. század második felében megsemmisült.A pusztává vált területet gróf Károlyi Sándor 1722-ben vásárolta meg, majd gróf Károlyi An­­tal az 1760-as években uradalmi központtá fejlesztette. A Károlyi család barokk-copf stílusban épült kastélyának melléképületében, az eredeti­leg nagykonyhának szánt te­­ret alakították át ideiglenesen kápolnává. Derekegyház római katolikus híveinek az új templom megépítéséig ez volt a temploma. Isten háza új épületét 160 millió forintból építtette fel a katolikus egyház. A Szentháromság-templomot június 16-án szentelte fel Kiss-Rigó László megyés püspök.A település szeretné, ha ha­­rangja és toronyórája is lenne a templomnak. Az önkormányzat képviselői saját felajánlásukból hozták létre a Derekegyház Templomáért Alapítványt. A civil szervezet pedig gyűjtés­­be kezdett, aminek meg is lett az eredménye. A harangra, an­­nak szállítására és beszerelé­sére már összegyűlt a pénz. A ha­­rang Gombos Miklós harang­­öntő őrbottyáni műhelyében készül. A mester régi magyarországi harangöntő család sar­­ja, aki számos harangot ké­­szített már hazai és külföldi templomokba.– Hamarosan elkészül a ha­­rang, még dolgozunk rajta. Re­­ményeink szerint a település ünnepe, vagyis a palacsintafesztivál előtt már a helyére kerül – mondta a mester, akitől megtudtuk, az új harang 115 kilós, anyagát tekintve is tra­­dicionális, bronzból ké­szül. Gombos Miklós azt is el­­árulta, a harang F hangon szól majd.Szabó István, Derekegyház polgármestere a templomszen­telésen jelentette be, hogy a De­­rekegyház Templomáért Ala­pítvány egy órára is gyűjt. Az építkezés során a torony falában már a helyét is kiépítették, hogy a későbbiekben ne kelljen megbontani az új templom falát.– Az alapítvány gyűjtést in­dított arra, hogy az óraszerkezet is meglegyen. Mintegy 600 ezer forintos költség lesz – tudtuk meg a polgármestertől.Az alapítvány várja és köszönettel fogadja az adományokat az alábbi számlaszámra: 3A Takarékszövetkezet 57200017- 10019566.