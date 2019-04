Fekete földben is megterem a spárga - Ma már nem nevetnek Ternai János ötletén a szegváriak

Szegváron most szedik a spárgát. Ternai János mutatta, szép a termés.

Fotó: Kovács Erika

Költséges a spárgatermesztés, hiszen gondozni kell, és kézi munkaerő kell a felszedéséhez.

Fotó: Kovács Erika

– A környékünkben senki nem termeszt spárgát. Itt 40 aranykoronás fekete föld van, nem pedig homokos talaj. Sokan nevettek, hogy a spárga nem ide való, de megvolt az okom rá, hogy miért kell nekünk is – mondta a zöldség-nagykereskedelemmel foglalkozó szegvári Ternai János.– Nem is olyan régen volt egy olyan időszak, amikor nehezen lehetett a káposztát és a kínai kelt eladni. A kamion inkább oda ment, ahol spárga is volt, mert arra is volt igény néhány raklappal. Én pedig hoppon maradtam az eladásra váró zöldségeimmel. Akkor határoztam el, hogy én is termesztek spárgát – mondta Ternai János.Az árukapcsolás oka, hogy spárgából kisebb tételt vesznek a megrendelők, csak néhány raklapnyit, vagyis nem telne meg a kamion ezzel a zöldséggel. Ternai János 10 hektáron termeszti a spárgát – simán, nem pedig bakháton.– 2010-ben kezdtem ezzel a zöldséggel is foglalkozni. A telepítéstől számított negyedik évben lehetett először szedni. Tulajdonképpen ezért is nem olyan népszerű ez a növény a termelők körében, mert hosszú idő után érkezik az eredmény. Ráadásul zsebbenyúlós a termesztése. Egy hektár beültetése körülbelül 3 millió forintba kerül. Gondozni, permetezni kell. A locsolása, műtrágyázása is jelentős költséggel jár, csakúgy, mint a kézi munkaerő finanszírozása.Ternai János nem a könyvből, hanem a saját kárán tanulta meg a spárga termesztését. Azt mondja, az számít igazán jó iskolának.– A tavalyi év felvásárlási ár szempontjából nem volt jó. Reméljük, az idei azért jobb lesz.