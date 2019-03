Felújították a Tiszára vezető utat Szegváron

A Kurca-éren átívelő híd eléggé rossz állapotú volt, most azt is felújították. Fotó: Gémes László

A beruházás során 2,2 kilométeres szakaszon 4–6,5 centiméter vastag aszfaltréteget építettek be az útba, majd további 1,5 kilométeren, a meglévő burkolat újrahasznosítása után, 5 centiméter kopóréteggel zárták le a felületet. Az út melletti vízelvezető árkokat kitisztították. A rekonstrukció részeként megújult a nyomvonalat keresztező Kurca-ér közúti hídja is.– Ez az út rendkívül fontos településünk életében. Végigvezet a kastély, az orvosi rendelő, a gyógyszertár, a katolikus kör előtt. Keresztülmegy a hídon, és a Réti-telep szélénél halad tovább egészen a Tisza-gátig – mondta Gémes László, Szegvár polgármestere. – Nagy forgalmú útszakasz, hiszen intézményeket is érint. A Réti-telepen körülbelül 150 családi ház található. A felújítás után az ott lakók közlekedési lehetősége is könnyebb lett. A már eléggé rossz állapotú hidunk is megújult – említette meg a településvezető, aki azt is hangsúlyozta, a Tiszára vezető út stratégiai fontosságú, hiszen a gátat csak ezen az útvonalon lehet megközelíteni. Turisztikai szempontból is fontos. Jó időben sokan kerékpároznak arra.