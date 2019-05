Felvidéken jártak a református iskola hetedik osztályosai

Ötnapos felvidéki tanulmányi kiránduláson vehetett részt a Kiss Bálint Református Általános Iskola ötvenegy hetedikes diákja és hat kísérőtanára. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő segítségével 3,4 millió forintos pályázati támogatásból megvalósult utazáson a gyerekek bebarangolták Szepes és Gömör meseszép tájait, és eljutottak a Magas-Tátra kirándulóhelyeire is, Fülek, Rozsnyó, Mikszáthfalva, Lőcse, Igló, Késmárk, Szepesszombat, Szepescsütörtök, Betlér, Krasznahorka, Kassa volt a főbb megálló.



A szentesi diákok ellátogattak egy kis magyar faluba, Rappba is. A településen alig ezren élnek, a helyi magyar iskolába pedig mindössze harmincöten járnak. A gyerekek ajándékba mesekönyveket, képes albumokat és Szentest bemutató kiadványokat vittek a kis iskola tanulóinak, tanárainak. – Nagyon fura volt számunkra, hogy ilyen kevesen járnak az iskolába, mi a sok gyerekhez vagyunk hozzászokva. Mesekönyveket és Szentesről szóló könyveket vittünk ajándékba, aminek nagyon örültek a gyerekek – mesélte útjukról Márton Bella, a református iskola tanulója.



A diákok a természeti szépségek mellett a történelmi emlékhelyeket is végigjárták, megkoszorúzták Rákóczi fejedelem sírját Kassán, a dómban, Andrássy gróf és feleségének síremlékét Krasznahorkaváralján, Mikszáthfalván a nagy magyar író munkásságára, a kassai Rodostó-háznál pedig II. Rákóczi Ferenc fejedelem száműzetésére emlékeztek.