Filmekkel is emlékeznek a szentesi hősökre

Szentesen a város képviselő-testülete 1921-ben hozott határozatot a háborúban elesett szentesi hősök emlékének megörökítéséről, emlékmű és a Hősök erdeje formájában.Az erdő telepítését Vajda Antal ügyvéd, városi képviselő, az Alföldi Újság szerkesztője kezdeményezte, aki tartalékos hadnagyként maga is végigküzdötte a világháborút. Indítványának lényege az volt, hogy annyi fát ültessenek, ahányan elestek a háborúban, és folyamatosan pótolják, ha valamelyik fa kipusztulna.Az I. világháborús emlékművet még 1926-ban felavatták az Erzsébet téren, de az erdőtelepítés elmaradt, végül csak 1933-ban ültettek fákat a területre. A Hősök erdejébe javarészt tölgyek kerültek, de akad néhány hárs és platán is.Most újjáépítették az évek során elhasználódott gyalogosutak egy részét, de kerékpárút és futópálya is készült, emellett pedig a pusztuló zöldfelületet is próbálták megmenteni, több mint kétszáz új fát ültettek.Az erdő így újra élettel telhet meg, ehhez kapcsolódik a fiatalokat célzó videópályázat is. A tizenkét és tizennyolc év közötti diákok egy minimum öt-, de maximum tizenöt perces kisfilmmel nevezhetnek, amely saját szemszögükből mutatja meg a Hősök erdeje múltját, jelenét és jövőjét. A pályázatokat a Sportközponthoz kell eljuttatni CD-n vagy pendrive-on, illetve egy YouTube-csatornára kell feltölteni. Az elbírálásról zsűri dönt majd, a legfontosabb szempontok a kreativitás és az ötletesség – tudtuk meg a technikai részleteket Rakk Lászlótól, a Sportközpont vezetőjétől.A filmeket a Hősök erdeje március 8-i átadóján mutatják be, ahol akár egy fát is „örökbe fogadhatunk". A szentesiek egyébként már birtokukba vették a területet, használják a futópályát és a kerékpárutat is.