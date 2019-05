Főút lesz Orosháza és Szentes között

A felújítás után visszatérnek a kamionok az útra. Fotó: Kovács Erika

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztálya kérdésünkre azt válaszolta, a tervezési munkák zajlanak. Az út teljes körű felújítást kap, és 11,5 tonnás megerősítést, ennek megfelelően besorolása főúti lesz. A tervdokumentáció 2020 tavaszára készül el. Kerékpárút is épül az út mellett, amiért az út menti települések polgármesterei sokat lobbiztak.Nagymágocsot a szélén érinti az út, Derekegyházt pedig kettészeli. A településvezetők elmondták, vegyes érzésekkel fogadják, hogy főút lesz az út. Összességében viszont több pozitívumot várnak, mint negatívumot.– Nagyobb lesz a forgalom, hiszen visszatérnek majd a kamionok is. Ezért nagyon örülünk, hogy megépül a kerékpárút – mondta Szebellédi Endre polgármester.– Derekegyházt kettészeli az út. A kamionforgalom visszatér. Ez közlekedésbiztonsági szempontból megnehezíti az életünket – mondta Szabó István, Derekegyház polgármestere. Hozzátette: szerencsére az úttól viszonylag távol állnak a házak.– Az is elhangzott az egyeztetések során, hogy a régi, nem szabványos kerékpárutunkat is kiszélesítik. Kértem, legalább 3 helyen szereljenek fel nyomógombos lámpát a gyalogátkelőkön, és forgalomlassítókat is szeretnénk. Várjuk az útfelújítást, mert a jó út élénkítheti a gazdaságot – vélekedett.