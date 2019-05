Gyalogosoknak nem jut hely a járdán a szentesi utcában

Ennyi hely jut - mutatja Kelemen-Rickert Zsófia. A járdára parkoló autósok miatt alig férnek el a gyalogosok. Fotó: Majzik Attila

Egy olvasó kereste meg lapunkat azzal a problémával, hogy gyalogosként gyakorlatilag nem lehet közlekedni az Arany János utcán. A szűk utcában jár a kertvárostól Hékédre tartó helyi járatos busz is. Az út elején az egyik oldalon állatorvosi rendelő, a másikon egészségügyi központ van. Bár mindkét rendelőnek saját parkolója van, az autósok gyakran mégis a kényelmesebb megoldást választják, és a járdára állnak, ahol viszont emiatt nem lehet járni.– Mindennapos, hogy a járdán parkolnak a kocsik, volt olyan, hogy tizenöt-húsz centi helynél nem volt több hely az autó és a kerítés között – jegyezte meg Kelemen-Rickert Zsófia. – Gyalogosan is nehezen lehet elférni, kisgyerekkel vagy babakocsival lehetetlen. Emiatt le kell menni az úttestre, mert a másik oldalon meg egy nagy, gondozatlan bokor lóg a járdára, ott sem lehet közlekedni. Dühítő, hogy az autósok nem veszik figyelembe, hogy a járda a gyalogosoké, ott nekünk kellene közlekednünk.Így jobb híján marad az úttest, ami viszont a nagy forgalom miatt balesetveszélyes.A város más pontján sincsenek könnyű helyzetben a gyalogosok. Máshol a belógó növényzet miatt kell bujkálni, vagy a járda állapota olyan, hogy nem lehet végigtolni rajta egy babakocsit.Az Arany János utcai ügyben megkerestük a szentesi közterület-felügyeletet. Annak vezetője, Becsei Péter elmondta, őket még nem keresték meg ezzel a problémával-– Közlekedési szabálysértési ügyekben elsősorban a rendőrség szokott eljárni, tudomásom szerint a rendőrök már többször intézkedtek is abban az utcában. Az ügyben az jelenthetne megoldást, ha a polgármesteri hivatal mű- szaki irodájának javasolnák, hogy helyezzen ki megállást tiltó táblát. Ezzel egyértelművé válna a helyzet az autósok számára – tájékoztatta lapunkat Becsei Péter.