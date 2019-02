Harangra gyűjtenek Derekegyházán - Nyár elején szentelik fel az összefogással épülő katolikus templomot

A templomépítés jól halad. Már a tetőt ácsolják. Fotó: Kovács Erika

Ezer év után ismét lesz temploma Derekegyháznak. Jól halad a munka, információink szerint nyár elején szentelik fel Isten házát.– A kastély kerítésében, néhány méterre az épülő új templomtól, van egy harangláb, amelyben két harang található – mondta Szabados Katalin, a Derekegyház Templomáért Alapítvány kuratóriumi tagja. – Az egyik, a nagyobb, már vagy húsz éve megrepedt, elnémult. Településünk most a kisharangot használja, amelynek a hangját naponta halljuk és nagyon szeretjük, de tudjuk, hogy az is nagyon rossz állapotban van. Akármikor megrepedhet.Szabados Katalin kiemelte, ezeket a harangokat már nem lehet átszállítani az épülő templom tornyába.– A történelem során a templomokba nagyon sokszor a hívek adományaiként kerültek harangok. Szeretnénk, ha nálunk, Derekegyházon is így lenne. A Derekegyház Templomáért Alapítványt az önkormányzat hívta életre. Ide, a 3A Takarékszövetkezet: 57200017- 10019566 számlaszámára várjuk a helyiek, elszármazottak vagy más, velünk szimpatizálók adományait, amit előre is köszönünk.Szabados Katalintól megtudtuk, a gyűjtéstől és a harangöntő mester elfoglaltságaitól függ, hogy mikorra készül el a harang.