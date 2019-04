Harci kutyák támadtak egy nagymamára Szegváron

A házban több család is lakott, ahol 3 harci kutyát is tartottak. Az utcabeliek kerítés javítása közben ordítozásra lettek figyelmesek. Odaszaladtak a házhoz, ahol látták, hogy három kutya marcangolja a földön fekvő nagymamát és ott lakó huszonéves unokája próbálja az ebeket elzavarni. A szomszédok azonnal értesítették a mentőket és a rendőrséget, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek. Az idős asszony súlyosan megsérült, őt mentőhelikopter szállította a szegedi klinikára. A szomszédok azt mondták, hogy a kutya tulajdonosát többször is látták az utcán sétálni kutyáival, akkor még semmi jele nem volt az agresszivitásnak. A kutyatámadás körülményeit a rendőrség még tovább vizsgálja.