Hazám-díjat kapott Csikai Miklós

Csikai Miklós a rangos elismeréssel. Fotó: Kovács Erika

– A Hazám-díjjal főként a művészet és a tudomány területén tevékenykedők életművét ismerik el. Az agrárszférából mindössze öt szakembert tüntettek ki az elmúlt 17 év alatt. Ezért is tartom rendkívül megtisztelőnek, hogy én is közöttük lehetek – mondta Csikai Miklós, a szentesi Árpád-Agrár Zrt. elnök-vezérigazgatója.A XXI. Század Társaság 2001-ben alapította a Hazám-díjat az értékmentésben, értékőrzésben aktív személyek életművének elismerésére.A díjat évente hét személynek adományozza a társaság héttagú kuratóriuma. A korábbi évek díjazottjai között szerepel például Kocsis Zoltán zongoraművész, Jordán Tamás színművész, Esterházy Péter író, Baranyi Ferenc költő, Keres Emil színművész, Rubik Ernő feltaláló, Horn Péter és Cselőtei László akadémikus professzorok.Az idei névsor is rendkívül rangos. Csikai Miklós mellett Beer Miklós váci megyés püspök, Eötvös Péter zeneszerző, Gombár Csaba szociológus, Mészáros Márta filmrendező, Ráday Mihály rendező, városvédő, Tolnai Ottó költő, író vehette át az elismerést.A Hazám-díj József Attila Hazám című verséről kapta a nevét. A díj pedig magát a költőt ábrázolja.– Az az öt évtized, amit ebben a keserves-szép szakmában eltölthettem, mindig arról szólt és szól ma is, hogy hogyan lehet értéket teremteni és megőrizni, hogyan vihetjük tovább eleink örökségét úgy, hogy hosszú távon biztos megélhetést biztosítsunk a cég dolgozóinak – mondta Csikai Miklós. – Nekünk, az Árpád Agrár Zrt.-nek, a helyi adottságokkal kell hozzájárulnunk az itt élők boldogulásához.