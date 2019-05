Hazugok: pillantás a színfalak mögé

Igaz történeten alapuló, de azért fikciós elemekre is építő romantikus-erotikus regényt ad ki Barát Enikő. Az egykori sportoló a tánccal tíz, az edzősködéssel négy éve hagyott fel, de a művészettől nem szakadt el, a szarvasi Cervinus Teátrumban táncol „civil" munkája mellett. Első könyve is a tánc, a társulatok világát mutatja meg az olvasóknak, végre bepillanthatunk a színfalak mögé, és az is kiderül, mi történik, miután legördül a vörös függöny.



– Régóta élt bennem a vágy, hogy könyvet írjak, de a tánc miatt nem tudtam vele foglalkozni, és az íráshoz kell bizonyos élettapasztalat is. A könyvet két éve írtam meg, miközben éppen állást kerestem itthon. Az első próbálkozások után visszadobták a kiadónál, mondván, hogy nagyon jó a sztori, de nincs jól megírva. Eztán találtam Nádasi Kriszre, aki sok elsőkönyvesnek segített már elindulni. Ő lektorálta a könyvem, adott egy véleményt, amely alapján át tudtam szerkeszteni az írásom, és így már a kiadó is befogadta – mesélt a kezdetekről Barát Enikő.



A szerző B. E. Belle írói néven jelenteti meg Hazugok című könyvét – a név első fele a monogramja, a másik részt a Szépség és a szörnyeteg főszereplője inspirálta. Ez a romantikus mesevilág a stílusán is érződik, a kemény sztorik szerelmi szálakkal keverednek. A regény igaz történeten alapul, és oda vezet, ahol csak kevesen járhatnak: a táncvilág zárt közösségébe pillanthatunk be, megismerve az egymással és néha a külvilággal is harcban álló művészlelkek konfliktusait. A könyv szövege kíméletlen, helyenként durva, ebből azonban nem engedett Enikő. – Csak azt írtam le, amit átéltem, hogy mi folyik a színfalak mögött. A tánc nem szépirodalmi műfaj, aki úgy állítja be, véleményem szerint sosem volt ennek a világnak valóban a részese, és ennek következtében nem is állít valós dolgokat – vallja az elsőkönyves szerző.



A megjelenésig már csak pár hét van hátra, a könyv jelenleg harmadik helyen áll a Bookline előjegyzési sikerlistáján, az előolvasói véleményeket pedig nemrég kapta meg Enikő, aki elárulta, már dolgozik következő könyvén. A készülő mű szintén valós történeten alapul majd, és marad a szórakoztató irodalom műfajában.

A Hazugokat, illetve a szerzőt közelebbről is megismerhetik a szentesiek június közepén a Kossuth téren, a szentesi könyvtár által szervezett helyi írók dedikálásán.